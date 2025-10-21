El nuevo rascacielos residencial de Benidorm que destronará al InTempo

Benidorm, la ciudad que nunca deja de mirar al horizonte, está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia arquitectónica. El destino turístico por excelencia de la Costa Blanca se prepara para levantar un rascacielos que marcará un antes y un después en su skyline: la TM Tower, una imponente obra de más de 200 metros de altura que aspira a convertirse en el edificio residencial más alto de la Unión Europea, superando así al emblemático InTempo.

Una ubicación privilegiada junto a la playa de Poniente

A tan solo 50 metros de la playa de Poniente, la TM Tower se alzará en una de las zonas más codiciadas de Benidorm. Esta ubicación no es casual: Poniente combina el encanto del Mediterráneo con la tranquilidad de un entorno residencial, alejado del bullicio, pero con todos los servicios a mano. Desde sus terrazas, los residentes podrán disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados al mar y a las montañas que rodean la ciudad.

El enclave aporta un valor añadido incalculable, ya que la demanda de vivienda de alta gama en primera línea de playa continúa en auge. Los expertos del sector inmobiliario destacan que el litoral de Poniente se ha convertido en un epicentro de inversión nacional e internacional, donde el suelo escasea y los precios mantienen una tendencia alcista. La llegada de la TM Tower refuerza así el atractivo de la zona.

Viviendas de diseño para un nuevo estilo de vida

El rascacielos contará con 64 plantas y más de 200 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. Cada unidad ofrecerá amplias terrazas, estancias luminosas y acabados de primer nivel, con una clara orientación hacia el confort y la eficiencia energética.

TM Grupo Inmobiliario ha apostado por un diseño vanguardista, que combina líneas limpias y materiales sostenibles con una distribución que maximiza la luz natural y las vistas al mar. El proyecto apunta claramente al segmento premium del mercado, con un público objetivo compuesto por compradores extranjeros, inversores y familias que buscan residencias exclusivas en la costa.

Una experiencia residencial al nivel de un hotel de lujo

El proyecto se concibe como un complejo residencial de alto standing, donde el bienestar y la comodidad son protagonistas. Entre sus numerosas características destacan las piscinas climatizadas, gimnasios de última generación, zonas deportivas, spa, sala de cine y áreas ajardinadas.

El punto culminante será su sky bar con observatorio panorámico. Este tipo de equipamientos, cada vez más presentes en el mercado inmobiliario de lujo, responden a una tendencia global: la de integrar ocio, salud y exclusividad dentro del propio hogar.

Un nuevo referente arquitectónico para Europa

La ciudad de la Costa Blanca ya cuenta con más de 25 edificios que superan los 100 metros de altura, una cifra solo comparable con grandes urbes internacionales. Sin embargo, la TM Tower va más allá: su diseño simboliza la modernidad y la ambición de la nueva generación de desarrollos inmobiliarios españoles.

El proyecto, impulsado por TM Grupo Inmobiliario, promete redefinir el concepto de lujo en altura en el Mediterráneo. La torre no solo destacará por su envergadura y diseño contemporáneo, sino también por su apuesta por el bienestar, la sostenibilidad y la exclusividad.