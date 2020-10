Matthew McConaughey confiesa en sus memorias que un hombre abusó sexualmente de él a los 18 años

Recientemente, el reconocido actor Matthew McConaughey ha publicado su autobiografía que tiene por nombre «Greelights«.

En el escrito de 304 páginas, el actor estadounidense ha sorprendido a millones de personas por sus confesiones sobre dos episodios traumáticos que vivió cuando era tan solo un adolescente.

Según indica McConaughey, él se encontraba inconsciente cuando un hombre se abalanzó sobre él en la parte trasera de un coche.

Sin embargo, señala que «nunca se sintió como una víctima».

En la carátula de su primer libro, escribió:

Estos son los primeros 50 años de mi vida, este es mi curriculum hasta ahora de camino hacia mi elegía. Aprendí la resiliencia, las consecuencias, la responsabilidad y el trabajo duro. Aprendí a amar, reír, perdonar, olvidar, jugar y rezar.

Pese a que es primera vez que se refiere a las dos experiencias de abuso que vivió en su juventud, el estadounidense ya había hecho público su apoyo a víctimas de ataques sexuales. Un ejemplo claro de esto fue en el año 2006, cuando formó parte del “Programa para terminar con las violaciones” en la Universidad de Texas.

Aprendí a ser activo, vender, encantar, cambiar el curso de las cosas, convertir una bajada en una subida, a meter cuentos. Me he ganado algunas cicatrices abriéndome paso en este rodeo que es la humanidad. Lo he hecho bien, lo he hecho no tan bien, y al final de cuentas siempre he sentido placer, de un modo u otro.

El texano, que está casado desde el 2012 con la modelo, actriz y diseñadora brasileño-estadounidense Camila Alves, con la que tiene tres hijos, Levi (12 años); Vida (9) y Livingston (7), ha explicado que escribió el libro para corregir la percepción que la gente pueda tener de él.

“Hay quien piensa Dios, McConaughey simplemente se adapta a todo; el tipo no parece tener ningún bache, no se golpea al cruzar la calle”. Pero no es cierto. De modo que se encerró a escribir un libro que muestra que la vida no le ha reglado nada.

Sus padres, Jim y Kay, tuvieron una relación tumultuosa, se divorciaron dos veces y se casaron tres.

Él es fruto del tercer matrimonio de sus padre y su niñez y juventud estuvo dominada por su padre, exjugador de fútbol americano.

McConaughey, es el menor de tres hermanos y asegura que “no devolvería ni una paliza de las que recibí por los valores que están arraigados en mí”.

En el primer capítulo de su libro relata una escena de 1974 en la que vio a sus progenitores pelearse ferozmente –su madre le había roto la nariz a su padre con un teléfono mientras él blandía una botella de ketchup– que acabó en sexo en el suelo de la cocina.

“El amor fue real. La pasión fue real”, escribe el intérprete, que unos días después de comenzar a filmar Dazed and confused , supo del fallecimiento de su padre de un ataque al corazón mientras hacía el amor con su mujer.

Recibí una llamada de mi madre. ‘Tu padre ha muerto’. Mis rodillas se doblaron. No lo podía creer. El era mi padre. Nadie ni nada podría matarlo. Excepto mamá.

Greenlights también refleja uno de los momentos más hilarantes de su vida. Después de que su equipo favorito, los Texas Longhorns, ganaran un importante partido, decidió celebrarlo por todo lo alto. Música, fiesta y hasta marihuana. Todo estaba preparado para festejar la victoria.

De esta manera, McConaughey relata que se presentó en una jam session en la que tocó los bongos desnudo. Alguien debió avisar a la policía, puesto que el actor terminó en el calabozo. Fue acusado de alterar el orden público, de posesión de marihuana y de resistirse a la detención. Finalmente, solo tuvo que pagar 50 dólares por una infracción contra la ordenanza sobre ruido.

Finalmente, confesó que: