Otro grave problema de salud para Kiko Rivera le hace confesar: “no me puedo mover”

Apenas se ha recuperado del ictus que sufrió el 20 de octubre y ya está afectado por un nuevo problema de salud que lo ha obligado a guardar reposo. Kiko Rivera ha anunciado a sus seguidores que sufre Fascitis Plantar, una afección muy dolorosa que no le deja caminar: «No me puedo mover, tengo el pie como un mollete de Antequera», tal y como recoge este martes 13 de diciembre el portal Informalia.

Según esta publicación, el hijo de Isabel Pantoja ha mostrado su pie visiblemente inflamado mientras, por recomendación médica, se da baños en agua con hielo. «Me duele tela. Soy un pingüinito andando ahora mismo. Cuando se me quite volverá a caminar como Forrest Gump», ha dicho, demostrando que el sentido del humor todavía lo conserva. «¿Sabéis el dolor que se siente? ¿Sabéis la putada que es no poder moverse? Además del aburrimiento máximo».

El conocido DJ, que también sufre habitualmente ataques de gota y diabetes, ya ha consultado con varios especialistas y ha comenzado un estricto programa de recuperación, que incluye el reposo, medicación y unas plantillas especiales que deberá usar a partir de ahora, tal y como ha contado en sus redes sociales y recogemos en Periodista Digital.