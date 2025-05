Cristina Castaño confiesa en ‘La Revuelta’ que está embarazada a los 46 años y Broncano se queda ojiplático

La noche del martes en La Revuelta se convirtió en uno de esos momentos televisivos que trascienden la rutina y quedan grabados en la memoria colectiva. Cristina Castaño, uno de los rostros más reconocidos de la ficción española, irrumpió en el plató no solo para promocionar Lume, su nueva serie, sino también para compartir una noticia muy especial: está embarazada de siete meses y será madre por primera vez a los 46 años.

El momento fue tan espontáneo como memorable.

Al ser preguntada por David Broncano sobre el esperado regalo que traía al programa, la actriz gallega respondió con humor: “No he tenido tiempo. Lo que pasa es que me extraña que no me digas nada”, girándose hacia la cámara y mostrando su barriga de embarazada.

Así, con naturalidad y sin artificios, hizo pública una noticia que llevaba reservando hasta ahora.

Embarazo tardío: detalles, emociones y filosofía vital

Cristina Castaño no solo anunció su embarazo, sino que compartió abiertamente sus sensaciones y reflexiones sobre esta etapa. Asegura estar viviendo un momento muy bonito, especialmente porque era un deseo largamente perseguido. “Es muy bonito, sobre todo cuando lo estás buscando. Lo sientes dentro pero es raro porque no lo has visto. En ecografía, claro”, explicaba con una mezcla de asombro y alegría.

A pesar de estar ya en la recta final –el nacimiento está previsto para agosto–, ha decidido no conocer aún el sexo del bebé. Se lo toma con calma: “Estoy definiendo cuándo saberlo. No estoy segura. Será Leo porque nace en agosto y los Leo son muy estrellas”, bromeaba. Además, dejaba claro que este será su único hijo: “Me planto con uno”, confesó entre risas, recordando que tanto su abuela materna como paterna tuvieron familias numerosas (10 y 12 hijos respectivamente).

Humor y sinceridad ante las preguntas clásicas

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Cristina abordó las preguntas icónicas del programa con honestidad. Sobre cuestiones económicas fue tajante: “Eso no te lo voy a contestar porque no tengo el suficiente como para presumir”. En cuanto a su vida íntima durante el embarazo, sorprendió con naturalidad: “Ojo con la mujer embarazada. Yo ya soy bastante ‘fuego’, pero es verdad que las hormonas del embarazo hacen un trabajo estupendo”. Incluso bromeó sobre cómo el sexo puede facilitar el canal del parto, demostrando una visión desinhibida y positiva sobre esta etapa.

Curiosidades sorprendentes sobre Cristina Castaño

La actriz gallega siempre ha destacado por su personalidad arrolladora dentro y fuera de la pantalla. Aquí tienes diez curiosidades que quizás desconocías sobre ella:

Nació en Villalba (Lugo) y mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal.

y mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal. Debutó en televisión siendo adolescente en la mítica serie Al salir de clase.

Su papel más recordado es el de Judith Bécker en La que se avecina, personaje al que dio vida durante varias temporadas.

en La que se avecina, personaje al que dio vida durante varias temporadas. Ha trabajado también como cantante y participó en musicales como Fama.

Es una apasionada del teatro y ha compaginado siempre televisión y escenarios.

Defiende el humor como herramienta vital: “Hay que reírse incluso de uno mismo”.

Ha participado en doblajes de películas animadas como Angry Birds o Hotel Transilvania 3.

Practica yoga y afirma que le ayuda a mantener el equilibrio emocional.

Se considera una mujer valiente e inconformista: “Voy hacia lo que deseo sin quedarme quieta por miedo”.

Ahora suma un nuevo rol: el de madre primeriza a los 46 años.

Datos locos y anécdotas recientes

Durante la entrevista en La Revuelta, Cristina Castaño bromeó sobre cómo algunos podrían pensar que simplemente había ganado peso o tenía gases antes de revelar públicamente su embarazo. Además, dejó claro con mucho humor ante Broncano: “No eres el padre, ya te lo digo”, desatando carcajadas en plató.

Otra anécdota divertida surgió cuando habló del horóscopo del futuro bebé: si nace en agosto será Leo, signo al que asoció con estrellas, dejando claro su toque personal incluso para detalles aparentemente triviales.

Ranking: personajes televisivos más recordados de Cristina Castaño

En la televisión española hay pocos personajes tan icónicos como los interpretados por Cristina Castaño. Aquí va un ranking de los tres más emblemáticos:

Puesto Personaje Serie/Programa 1 Judith Bécker La que se avecina 2 Lydia Celada Al salir de clase 3 Maite El comisario

Su capacidad camaleónica le ha permitido saltar de la comedia al drama sin perder autenticidad ni conexión con el público.

Un momento inspirador para la maternidad tardía

El embarazo de Cristina Castaño a los 46 años no solo es una celebración personal sino también una referencia para muchas mujeres que consideran ser madres fuera del canon tradicional. La actriz demuestra que cada historia vital tiene su propio ritmo y que la plenitud puede llegar cuando menos lo esperas.

Su actitud abierta, divertida y realista frente a la maternidad tardía resuena con fuerza entre seguidores y colegas del sector audiovisual, convirtiendo esta noticia no solo en un hito personal sino también en un gesto inspirador para quienes apuestan por vivir intensamente cada etapa vital.