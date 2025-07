Tom Brady y Sofía Vergara: el tórrido y sopresivo romance de verano que sacude Ibiza

No es habitual ver a Tom Brady y Sofía Vergara juntos, pero este verano las cosas han cambiado.

Ambos, recién solteros tras sus sonados divorcios, se han convertido en el centro de todas las miradas en Ibiza, donde han dejado claro que hay química, risas y más de una foto juntos.

Todo empezó a bordo del superyate Luminara de la cadena Ritz-Carlton, durante una travesía exclusiva repleta de celebridades. Allí, según varios testigos, fue Brady quien pidió cambiar su asiento para cenar junto a la protagonista de Modern Family.

Una fuente citada por Page Six lo resume así: «He asked to switch seats to sit next to her at dinner«.

A partir de ese momento, la complicidad fue evidente.

Las redes sociales ardieron cuando Sofía compartió imágenes de la velada: ambos sonrientes, rodeados de otros famosos como Kendall Jenner, Naomi Campbell o Kate Hudson.

¿Amor de verano o algo más?

Tras el viaje en yate, tanto Brady como Vergara continuaron disfrutando juntos de las noches ibicencas. Fuentes próximas hablan de un «romance de verano», aunque otros matizan que podría tratarse simplemente de un «fling», es decir, algo pasajero y sin compromiso. Lo cierto es que la pareja ha sido vista celebrando el cumpleaños número 53 de Sofía –el 10 de julio– y compartiendo planes en la isla.

Ambos atraviesan momentos similares: ella finalizó su divorcio con Joe Manganiello el año pasado; él, separado desde 2022 de Gisele Bündchen, ha estado centrado en su familia y proyectos personales. En entrevistas recientes, Sofía ha confesado estar abierta al amor siempre que haya «salud, cariño y alguien tan exitoso como yo» –palabras que parecen encajar con el perfil del ex quarterback.

Curiosidades y datos locos del fenómeno Brady-Vergara

El revuelo mediático no sólo tiene que ver con el romance. Alrededor de esta pareja surgen anécdotas que merecen mención:

El propio Brady mide 1,93 metros; Sofía siempre ha declarado que le gustan los hombres altos.

Ambos están entre los diez latinos y estadounidenses más influyentes en Instagram.

Durante el viaje en yate, otro invitado famoso –el cantante J Balvin – dio un beso en la frente a Sofía justo delante de Brady, desatando más comentarios en redes.

– dio un beso en la frente a Sofía justo delante de Brady, desatando más comentarios en redes. El superyate Luminara es una joya flotante con capacidad para 298 pasajeros y suites valoradas en más de 100.000 euros por semana.

La fiesta reunió a más de 30 celebridades internacionales: desde modelos hasta magnates del arte.

Sofía publicó un misterioso mensaje acompañado de flores el día después del encuentro: «Thank you«, junto a un guiño y un emoji floral.

Ranking: romances fugaces del verano entre celebridades

No es la primera vez que el estío mediterráneo sirve de escenario para historias mediáticas. Estos son algunos «amores estivales» recientes que dieron mucho que hablar:

Puesto Pareja Lugar Año 1 Tom Brady & Sofía Vergara Ibiza 2025 2 Leonardo DiCaprio & Gigi Hadid Saint-Tropez 2023 3 Dua Lipa & Romain Gavras Cannes 2024 4 Bradley Cooper & Irina Shayk Capri 2018 5 Penélope Cruz & Javier Bardem Lanzarote 2010

Las Baleares se confirman como el lugar predilecto para los encuentros entre famosos.

La opinión pública: memes, apuestas y comentarios virales

El fenómeno no sólo ocurre en los tabloides. Las redes sociales han multiplicado los memes sobre una hipotética relación entre una estrella del fútbol americano y una reina latina del humor televisivo. Algunos usuarios han apostado incluso sobre cuánto durará este «summer romance» o si veremos a Brady aprendiendo español.

Otros datos curiosos:

Según encuestas flash online, más del 60% del público apoya la pareja.

El hashtag #BradyVergara ha alcanzado millones de visualizaciones en TikTok e Instagram.

Fans estadounidenses han bromeado con ver a Brady aparecer como invitado sorpresa en la próxima temporada de America’s Got Talent, donde Sofía es jurado.

El futuro inmediato: ¿continuará el idilio?

Ni representantes ni protagonistas han confirmado oficialmente la relación. De momento, disfrutan juntos del verano español y esquivan preguntas directas. Eso sí, ambos siguen muy activos en redes sociales mostrando sólo lo que quieren compartir.

Mientras tanto, Ibiza sigue siendo el epicentro internacional del glamour veraniego. Y Brady y Vergara ya forman parte –al menos por ahora– del selecto club de romances fugaces con sabor mediterráneo.