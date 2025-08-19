El hijo de la princesa heredera de Noruega, Marius Borg Høiby, acusado formalmente de violación y otros delitos

El eco de la noticia retumba en los medios de Oslo y traspasa fronteras: Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, ha sido imputado por la fiscalía con 32 cargos, entre ellos cuatro violaciones, violencia de género, acoso, vandalismo y grabaciones ilícitas de carácter sexual.

La acusación, formalizada el pasado lunes, es el golpe más duro para la imagen pública de la familia real noruega en décadas y pone el foco en los límites de la privacidad, la presión mediática y la igualdad ante la ley.

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, el proceso judicial contra Høiby acapara la atención no solo en Noruega, sino también en la prensa internacional, con titulares que recuerdan que el acusado, aunque criado en la corte, no ostenta título nobiliario ni funciones oficiales.

La fiscalía subraya que su parentesco “no debe influir en la severidad ni en la levedad del trato judicial”, marcando distancias frente a cualquier atisbo de privilegio institucional.

Cronología de los hechos y detalles de la acusación

Marius Borg Høiby fue arrestado en agosto de 2024 tras una denuncia de agresión por parte de una expareja.

fue arrestado en agosto de 2024 tras una denuncia de agresión por parte de una expareja. La investigación, que se ha prolongado durante 10 meses, ha destapado un patrón de conducta que incluye: Cuatro violaciones supuestamente cometidas en 2018, 2023 y 2024 (la última, ya iniciada la investigación policial). Violencia doméstica y lesiones contra una expareja. Vandalismo y alteración del orden público. Violación de órdenes de alejamiento. Grabación no consentida de los genitales de varias mujeres, sin su conocimiento.

La fiscalía noruega sostiene que los hechos “pueden dejar cicatrices duraderas y destruir vidas”, y solicita una pena máxima de hasta 10 años de prisión.

El abogado de Høiby, Petar Sekulic, ha declarado que su cliente niega los delitos más graves, aunque sí admitirá otros cargos menores relacionados con agresiones y daños materiales. El propio acusado reconoció en un comunicado público, diez días después de su arresto, haber actuado “bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión”, y relató problemas de salud mental y adicciones que le afectan desde hace años.

Radiografía de una figura mediática

Marius Borg Høiby nació en 1997, fruto de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon .

nació en 1997, fruto de una relación anterior de antes de su matrimonio con el príncipe heredero . Desde que tenía cuatro años, la prensa siguió sus pasos al integrarse en la familia real, junto a sus hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus .

y . A diferencia de ellos, Høiby nunca ha tenido un papel institucional ni título oficial; su vida ha estado marcada por una exposición mediática intermitente, a caballo entre la normalidad y el escrutinio público.

Curiosidades y datos locos sobre la familia real noruega y el caso

Marius Borg Høiby es uno de los pocos “royals” europeos de primera línea que no ostenta título nobiliario, lo que le ha permitido vivir con más libertad, pero también sin la protección protocolaria que acompaña a sus hermanastros.

es uno de los pocos “royals” europeos de primera línea que no ostenta título nobiliario, lo que le ha permitido vivir con más libertad, pero también sin la protección protocolaria que acompaña a sus hermanastros. En 2017, protagonizó titulares por su relación con la modelo noruega Juliane Snekkestad y por un polémico trabajo como editor en una revista de moda, donde se le acusó de beneficiarse de su condición de “royal”.

y por un polémico trabajo como editor en una revista de moda, donde se le acusó de beneficiarse de su condición de “royal”. La familia real noruega, tradicionalmente vista como una de las más accesibles y modernas de Europa, se ha enfrentado en los últimos años a varios escándalos mediáticos, aunque ninguno de la magnitud del actual.

Según un ranking reciente de medios escandinavos, Høiby figuraba entre los jóvenes más influyentes de Noruega hasta su detención.

¿Cómo afecta el caso a la percepción de la monarquía y la justicia?

El proceso judicial de Høiby reabre el debate sobre el impacto de la exposición mediática en la salud mental de los hijos de figuras públicas. Analistas y sociólogos noruegos subrayan que el caso pone a prueba la confianza de la ciudadanía en la igualdad ante la ley. La fiscalía insiste en que no habrá trato de favor, pero el escrutinio social es inevitable.

La reacción de la Casa Real ha sido escueta pero contundente: “Corresponde a los tribunales decidir sobre este caso”, han asegurado en un comunicado oficial. En Noruega, la monarquía se percibe como cercana y progresista, pero este escándalo amenaza con erosionar esa imagen, en un país que valora la transparencia y la igualdad como pilares de su democracia.

Listas y rankings: otros escándalos reales en Europa

Ranking Nombre País Tipo de escándalo Año 1 Juan Carlos I España Corrupción, cuentas en Suiza 2020 2 Príncipe Andrés Reino Unido Abuso sexual, relación con Epstein 2021 3 Laurent de Bélgica Bélgica Problemas financieros, excesos 2013 4 Marius B. Høiby Noruega Violación, violencia, grabaciones 2025 5 Ernesto de Hannover Alemania Violencia y escándalos públicos 2020

La inclusión de Marius Borg Høiby en este tipo de listas muestra hasta qué punto el caso ha impactado en la percepción pública de las familias reales europeas. La expectación por el desarrollo del juicio es máxima en Noruega, donde nunca antes se había visto a un miembro tan cercano a la familia real sentado en el banquillo por delitos tan graves.

El desenlace del caso, y las posibles consecuencias legales y sociales, marcarán un antes y un después en la historia reciente de la monarquía noruega. El país, acostumbrado a la discreción y a la ejemplaridad, asiste atónito a un proceso que cuestiona los límites entre la vida privada y la responsabilidad pública, en tiempos de transparencia e igualdad.