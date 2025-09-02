Nestlé destituye a Laurent Freixe, su director general, tras pillarlo en una relación sexual con una subalterna

Las cosas del amor… y de la calentura.

La destitución de Laurent Freixe como director general de Nestlé ha sacudido el panorama empresarial internacional.

La decisión, tomada de manera fulminante, responde a la conclusión de una investigación interna que detectó una relación sentimental no declarada entre Freixe y una subordinada directa, vulnerando así el código de conducta empresarial de la multinacional suiza.

Este episodio pone el foco sobre la importancia de las políticas internas y el respeto a los principios éticos dentro de las grandes corporaciones.

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, el consejo de administración de Nestlé, liderado por su presidente Paul Bulcke, ha recalcado que “se trata de una decisión necesaria” y ha agradecido públicamente a Freixe sus años al frente de la compañía.

El relevo se ha producido con efecto inmediato y sin margen para negociaciones públicas, subrayando la gravedad que la empresa otorga al cumplimiento estricto de sus valores y normas internas.

El proceso interno y los motivos del despido

La investigación fue ordenada por el propio consejo y supervisada tanto por Paul Bulcke como por el director independiente principal, Pablo Isla. Se contó además con el apoyo de un asesor legal externo independiente, lo que muestra el rigor con el que se abordó el asunto.

El detonante: relación sentimental no declarada entre Freixe y una subordinada directa.

La infracción: violación del código ético y de conducta empresarial.

Supervisión: intervención directa del consejo y asesoría legal externa.

Freixe había accedido al cargo apenas en agosto de 2024, lo que hace más significativo el corto recorrido antes del cese.

Este tipo de situaciones reabre el debate sobre las relaciones personales en entornos laborales jerárquicos, donde la transparencia es clave para evitar conflictos de interés o abusos de poder.

Nuevo liderazgo: perfil y trayectoria

Tras la salida abrupta de Freixe, Philipp Navratil ha sido nombrado nuevo director general. Su carrera en la compañía es dilatada:

Inició su trayectoria en Nestlé en 2001 como auditor interno.

en 2001 como auditor interno. Ocupó cargos comerciales en Centroamérica y fue country manager en Nestlé Honduras (2009).

(2009). En 2013 asumió la dirección del negocio de café y bebidas en México, impulsando la marca Nescafé .

. En 2020 se incorporó a la unidad estratégica global del café, liderando proyectos para Nescafé y Starbucks .

y . En julio de 2024 tomó responsabilidad sobre Nespresso y desde enero de 2025 forma parte del consejo ejecutivo.

Navratil ha expresado públicamente que liderar la compañía es “un privilegio” y se ha comprometido a colaborar estrechamente con toda la dirección para acelerar los planes estratégicos y reforzar los valores corporativos.

Implicaciones reputacionales y empresariales

El caso pone en cuestión las dinámicas internas dentro del sector multinacional. Cuando un alto directivo incumple las normas éticas, el impacto reputacional puede ser significativo:

Las acciones inmediatas refuerzan la imagen corporativa como defensora del cumplimiento normativo.

La transparencia en el proceso ayuda a mitigar rumores o especulaciones.

Los inversores suelen valorar positivamente que las empresas actúen con rapidez ante posibles escándalos internos.

Por otro lado, este tipo de sucesos puede afectar momentáneamente a la confianza interna entre empleados. La exigencia ética es máxima para los cargos directivos, quienes deben ser ejemplo tanto profesional como personal.

El debate sobre relaciones personales en el trabajo

Cada vez más empresas internacionales han implementado códigos éticos estrictos respecto a relaciones personales entre superiores y subordinados directos. Las razones son claras:

Evitar conflictos de interés.

Proteger a empleados ante posibles presiones o abusos.

Salvaguardar la cultura corporativa y la igualdad profesional.

En casos como el ocurrido en Nestlé, se confirma que los protocolos internos están activos y funcionan. La intervención rápida evita daños mayores y transmite un mensaje claro sobre lo que espera la empresa de sus líderes.

Perspectiva internacional

La noticia ha generado reacción en medios económicos globales. Analistas destacan cómo este tipo de incidentes pueden afectar temporalmente a las cotizaciones bursátiles y a las estrategias comerciales. Sin embargo, también señalan que la gestión transparente suele contribuir a restablecer la normalidad rápidamente.

El relevo directivo se presenta como oportunidad para renovar enfoques estratégicos e impulsar proyectos innovadores dentro del grupo. Navratil llega avalado por resultados sólidos en mercados clave como México y Centroamérica, lo que refuerza la confianza del consejo en su liderazgo.

Claves para entender lo ocurrido

La relación sentimental no fue declarada formalmente, lo que supone una infracción grave del código interno.

La decisión fue adoptada tras investigación exhaustiva y supervisión directa por parte del máximo órgano directivo.

El presidente agradece públicamente los años de servicio del directivo cesado pero enfatiza que “los valores y gobernanza son pilares sólidos”.

El nuevo CEO tiene experiencia internacional y conocimiento profundo del negocio central.

Este episodio reafirma cómo las grandes multinacionales están dispuestas a actuar sin titubeos cuando se trata de proteger su integridad institucional. La exigencia ética no distingue rangos: afecta por igual a todos los empleados, incluidos quienes ocupan las posiciones más altas.

La mirada está puesta ahora en cómo Nestlé, bajo el liderazgo renovado, seguirá defendiendo sus valores mientras impulsa sus planes estratégicos globales.