El increíble Boris Skossyreff: el estafador, espía y gigoló que fue rey de Andorra durante trece días

La historia de Boris Skossyreff parece una broma de mal gusto, pero es tan real que hoy vuelve a la actualidad gracias a un documental, un libro y el asombro renovado de quienes descubren su nombre.

En el pequeño Principado de Andorra, su nombre todavía despierta una mezcla de incredulidad y fascinación.

Nadie sabe si fue más genial que farsante, pero lo cierto es que durante trece días hizo creer a todo un país que cualquier cosa era posible, incluso tener un rey ruso políglota y gigoló.

A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, el estreno de Boris Skossyreff, el estafador que fue rey y la publicación simultánea de un libro homónimo reavivan la leyenda del ruso que, durante menos de dos semanas, fue el monarca más excéntrico de Andorra.

La vida de este personaje es un cóctel inverosímil de diplomacia, espionaje, sexo, crimen y política.

Hijo de la pequeña nobleza rusa, Boris Skossyreff nació en 1896 en Vilna y sobrevivió a la Revolución Soviética escapando al exilio. Su periplo lo llevó por media Europa, donde ejerció profesiones tan diversas como traductor, gigoló, espía, falsificador, colaborador nazi y organizador de fiestas de alto voltaje, además de pasar por varias cárceles de prestigio internacional.

Una coronación exprés y delirante

En julio de 1934, Boris Skossyreff aterrizó en Andorra con una promesa: modernizar el pequeño principado, convertirlo en paraíso fiscal y abrirlo al capital extranjero. Se presentó ante el Consell General con una constitución propia —imprimió 10.000 ejemplares— y se autoproclamó “rey” con el nombre de Boris I. Entre sus planes, según sus propias palabras: protección al necesitado, educación universal y deporte, mucho deporte. Pero nada de juegos prohibidos.

Durante trece días —del 8 al 21 de julio— ejerció de monarca con la naturalidad de quien está acostumbrado a fingir. Recibió periodistas, celebró misas por personalidades catalanas, organizó sesiones fotográficas y diseñó postales monárquicas. La prensa internacional no tardó en llegar, atraída por el aura extravagante del personaje y la noticia de la declaración de guerra al obispo de Urgell, el verdadero copríncipe andorrano.

La farsa terminó abruptamente cuando el obispo, con apoyo de las autoridades españolas, lo arrestó y expulsó del país. Pese a la brevedad de su reinado, Boris Skossyreff dejó una huella indeleble en la historia de Andorra, que aún hoy le dedica documentales y estudios.

Ranking de los episodios más insólitos de su vida

Sabía 22 idiomas: Su dominio de lenguas le permitió moverse entre embajadas, gobiernos y círculos de poder, ejerciendo de traductor y espía según conviniera. Gigoló profesional y organizador de orgías: En varias ciudades europeas, se ganó la vida como acompañante y animador de fiestas subidas de tono, donde conoció a aristócratas, diplomáticos y futuros colaboradores. Espía británico y colaborador nazi: Colaboró con servicios secretos británicos y, más tarde, con los nazis, lo que lo llevó a ser encarcelado en campos de concentración y prisiones de media Europa. Falsificador y estafador internacional: Su carrera delictiva incluyó la falsificación de documentos, cheques y pasaportes, además de numerosas estafas a lo largo del continente. Ayudante de la reina de Holanda: Durante un periodo, se hizo pasar por asesor en la corte holandesa, aunque los detalles de esta etapa siguen rodeados de misterio. Preso en cárceles de lujo: Pasó por las prisiones más reputadas de Francia, Alemania y España, siempre saliendo indemne gracias a su carisma y capacidad de engaño.

Curiosidades y datos locos

Llegó a prometer el voto femenino y la separación de poderes en Andorra antes que muchos países europeos.

antes que muchos países europeos. Imprimió una constitución propia y la repartió entre políticos de España y Francia , algunos de los cuales la guardan hoy como rareza histórica.

y , algunos de los cuales la guardan hoy como rareza histórica. Su detención fue tan discreta que algunos andorranos creyeron durante días que seguía siendo su rey.

Se calcula que fue entrevistado en al menos cinco idiomas distintos por la prensa de la época.

Su historia ha sido inspiración para novelas, obras de teatro y documentales en Andorra, Francia y España.

Un documental y un libro para una vida de película

El estreno de Boris Skossyreff, el estafador que fue rey —dirigido por Jorge Cebrián y protagonizado por Manel Piñero— recupera los momentos más delirantes de la vida de este aventurero. El documental, que ha requerido diez años de investigación y rodajes en Andorra, Francia, Alemania y otros países, se proyecta en cines de Barcelona, Madrid, Mallorca y varias ciudades francesas.

La publicación simultánea del libro homónimo, también obra de Cebrián, recopila testimonios, archivos inéditos y detalles que demuestran que la realidad, a veces, supera a la ficción. El interés por Boris Skossyreff sigue tan vivo como el primer día, con presentaciones en salas y debates en torno a una figura que desafía cualquier clasificación.