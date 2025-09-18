Los Macron se plantan: fotografías y pruebas científicas para zanjar los bulos sobre Brigitte

La política y la vida personal de los líderes mundiales rara vez se ven tan entrelazadas como en el caso de Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, quienes esta semana han decidido dar un golpe sobre la mesa ante una de las campañas de desinformación más virales de la última década. La pareja ha anunciado que presentarán, en un tribunal de Estados Unidos, fotografías de Brigitte Macron embarazada y criando a sus hijos, así como pruebas científicas, para desmentir categóricamente la teoría conspiranoica que la señala como una mujer transgénero.

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, el asunto ha alcanzado una magnitud internacional tras años de rumores y memes en redes sociales. La controversia se disparó a raíz de las afirmaciones de la influencer estadounidense Candace Owens, conocida por su activismo ultraconservador y su habilidad para viralizar mensajes controvertidos. Owens llegó a sostener que Brigitte Macron nació hombre, usurpó la identidad de su propio hermano y que incluso el matrimonio presidencial sería una tapadera.

Un caso judicial sin precedentes

Lo que en otros tiempos habría quedado en el ámbito de las teorías marginales, en la era de la hiperconexión digital se ha convertido en un fenómeno global. Los Macron, hartos de la “campaña mundial de humillación” orquestada por Owens, han interpuesto una demanda por difamación en el Tribunal Superior de Delaware. La demanda, que suma 218 páginas, acusa a la influencer de lanzar una ofensiva de bulos para ganar notoriedad y audiencia, a costa de la reputación y la vida privada de la pareja presidencial.

La acción judicial de los Macron es atípica: pocas veces un jefe de Estado en activo lleva a los tribunales estadounidenses una cuestión tan personal.

Owens, lejos de retractarse, ha respondido públicamente que la demanda es “un ataque a la libertad de expresión” y que no piensa callarse ante lo que considera su derecho a investigar.

Fotografías y pruebas científicas: el contraataque

El abogado de la pareja, Tom Clare, ha confirmado que presentarán ante el tribunal imágenes de Brigitte Macron embarazada y con sus tres hijos —Sébastien, Laurence y Tiphaine, fruto de su primer matrimonio—, además de pruebas científicas que confirman su sexo biológico. El objetivo es “dejar las cosas claras” y, según Clare, Brigitte está “dispuesta al 100% a someterse a ese peso para parar todo esto de una vez”.

En palabras del propio letrado, “llega un momento en que te cansas. Y él (Macron) no es inmune a eso precisamente por ser el presidente de un país”. La pareja, además, ha intentado durante meses que Owens se retractara, sin éxito.

Curiosidades y datos locos del caso

La viralización de este bulo ha dado pie a situaciones insólitas y a una colección de datos dignos de un ranking de los momentos más surrealistas de la política reciente:

Owens llegó a vender camisetas con el rostro de Brigitte Macron bajo el eslogan hombre del año.

bajo el eslogan hombre del año. Se ha editado imágenes falsas y deepfakes, incluso comparando a Brigitte con hombres desconocidos para “demostrar” el supuesto cambio de género.

Circuló el rumor de que un “cirujano” llamado François Faivre había muerto misteriosamente tras “anunciar” la transición de Brigitte; la persona no existe y el vídeo es un montaje.

Parte de la teoría incluye que Emmanuel Macron habría sido elegido presidente como parte de un supuesto programa de control mental operado por la CIA.

habría sido elegido presidente como parte de un supuesto programa de control mental operado por la CIA. El podcast Becoming Brigitte, eje de la polémica, ha superado los 24 millones de visualizaciones en YouTube y ha sido impulsado por la propia Owens para monetizar el escándalo.

Ranking de bulos más descabellados sobre los Macron

Brigitte es su propio hermano, Jean-Michel Trogneux. El matrimonio Macron es una tapadera para un supuesto incesto. La CIA orquestó la llegada de Macron a la presidencia. Un cirujano francés murió misteriosamente tras filtrar “la verdad”. Brigitte usurpó la identidad de un familiar tras un accidente fatal.

Estas afirmaciones han sido desmontadas repetidamente por medios de verificación y fact-checking, que han demostrado que las imágenes y testimonios usados por Owens y otros promotores del bulo son manipulaciones digitales o directamente invenciones sin base alguna.

El trasfondo: desinformación y transfobia

El caso Macron ilustra cómo la desinformación y la transfobia pueden mezclarse en el ecosistema digital para atacar figuras públicas, especialmente mujeres en posiciones de poder. Owens, que ya ha sido vetada en países como Nueva Zelanda y Australia por sus declaraciones negacionistas y teorías de la conspiración, ha convertido este caso en un eje de su activismo, a pesar de las reiteradas condenas judiciales en Francia a quienes han difundido estas teorías.

El año pasado, dos francesas fueron condenadas por difamación tras difundir los mismos bulos, aunque la sentencia fue revocada por motivos de libertad de expresión, no de veracidad.

Un matrimonio bajo el foco

La historia personal de Emmanuel y Brigitte Macron ha estado siempre marcada por la diferencia de edad y su singular inicio: él, alumno en un instituto de Amiens, y ella, su profesora de literatura, entonces casada y madre de tres hijos. Tras el divorcio de Brigitte, ambos se casaron en 2007, una década antes de que Macron llegara al Elíseo. Ahora, esa biografía vuelve a ser usada como munición en una guerra cultural global.

El juicio y la presentación de pruebas prometen poner fin, al menos en el ámbito judicial, a una de las campañas de desinformación más persistentes de los últimos años. Pero, como suele ocurrir en la era digital, la última palabra la tendrán, una vez más, los algoritmos y la viralidad en las redes.