Macron, sin salida tras la caída de Bayrou: Francia gripada polítricamente

El Palacio del Elíseo amaneció este martes con un aire denso, mezcla de nerviosismo y resignación.

La dimisión de François Bayrou como primer ministro, tras perder la moción de confianza en la Asamblea Nacional, ha dejado a Emmanuel Macron solo ante el peligro.

En menos de dos años, Francia afronta el quinto cambio de jefe de Gobierno, síntoma de una inestabilidad que amenaza con derivar en parálisis institucional y social. A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, la política francesa se asoma a un abismo donde la única certeza es la incertidumbre.

La caída de Bayrou, un veterano centrista que apenas llevaba ocho meses en el cargo, no fue una sorpresa para los observadores internacionales ni para los propios franceses.

La fragilidad parlamentaria, el desencanto social y las presiones económicas han confluido en una tormenta perfecta.

El presidente, que descarta convocar elecciones anticipadas, se enfrenta a un dilema sin precedentes: formar un gabinete minoritario o arriesgarse a una cita electoral donde la ultraderecha de Marine Le Pen aparece como la alternativa más fuerte.

El detonante: la moción de confianza y el presupuesto imposible

El detonante de la crisis fue la presentación de un ambicioso plan de recortes de 44.000 millones de euros, con el objetivo de frenar la escalada de la deuda pública, que ya supera el 114% del PIB. Bayrou, consciente de la debilidad de su base parlamentaria, decidió jugárselo todo a una moción de confianza. El resultado fue demoledor: 364 diputados votaron en contra y solo 194 a favor.

La izquierda y la ultraderecha, unidas por el rechazo a la austeridad, vieron la oportunidad de tumbar a un Gobierno cada vez más impopular. Incluso dentro de los aliados de Macron hubo deserciones: trece diputados de Los Republicanos votaron en contra y nueve se abstuvieron, evidenciando una fractura insalvable en la coalición que sostenía al Ejecutivo. La consecuencia inmediata fue la dimisión de Bayrou, aceptada sin entusiasmo por Macron, que ahora busca un sucesor capaz de sobrevivir en un Parlamento atomizado.

Un Parlamento fracturado y una sociedad en ebullición

La situación institucional es inédita. Francia no encuentra estabilidad desde las últimas elecciones legislativas, marcadas por una fragmentación extrema. Ningún bloque logra la mayoría y la dinámica de bloqueos es la norma. Desde el fallido adelanto electoral de 2024, el país ha encadenado gobiernos interinos y dimisiones, lo que ha deteriorado aún más la confianza ciudadana en las instituciones.

En la calle, el clima es de hartazgo. Las protestas contra los recortes y la inflación, que no cede pese a los esfuerzos del Banco Central Europeo, se multiplican. El poder adquisitivo de las familias ha caído y el desempleo repunta, mientras la prima de riesgo francesa ha superado la de Italia por primera vez desde 1998, disparando la alarma en los mercados y en Bruselas. El viernes, la agencia Fitch revisará la calificación de la deuda soberana, con serias posibilidades de rebaja si no se presentan soluciones creíbles.

Macron, atrapado entre Le Pen y la parálisis

La posición de Emmanuel Macron es la más delicada desde que llegó al poder. El presidente descarta por ahora dimitir o convocar elecciones anticipadas, a pesar de las crecientes voces que lo reclaman, tanto en la izquierda como entre sus antiguos aliados. Según encuestas recientes, un 64% de los franceses preferiría que el presidente también diera un paso al costado.

Las alternativas son escasas y todas arriesgadas:

Formar un gabinete minoritario, con apoyos puntuales y sin garantías de estabilidad.

Apostar por un primer ministro de perfil técnico o de consenso, aunque la mayoría de partidos ya ha adelantado su rechazo a pactos transversales.

Convocar elecciones anticipadas, con el riesgo de un triunfo de la ultraderecha, que lidera los sondeos y capitaliza el descontento social.

El propio Bayrou, en su despedida, alertó del “caos total” que se cierne sobre Francia. “Ustedes pueden derrocar al Gobierno, pero no pueden borrar la realidad. El gasto seguirá aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y más cara”, advirtió ante la Asamblea.

Economía al límite y presión internacional

La dimensión económica de la crisis añade una capa de gravedad. Francia, segunda economía de la eurozona, arrastra un déficit del 5,4%, muy por encima del 3% exigido por Bruselas. Los recortes sociales propuestos por Bayrou, como la supresión de dos festivos nacionales, han sido tachados de socialmente injustos y han alimentado las protestas.

La prima de riesgo en máximos y la amenaza de una rebaja en la calificación crediticia pueden encarecer la deuda y limitar el margen de maniobra del próximo Ejecutivo. La situación es seguida con preocupación en Berlín y Bruselas, donde temen el efecto contagio sobre el conjunto de la UE.

¿Qué escenarios se abren para Francia?

El futuro inmediato es incierto y las opciones abiertas son pocas:

Gobierno técnico o minoritario: Sería una solución provisional, pero muy vulnerable a nuevas crisis parlamentarias.

Sería una solución provisional, pero muy vulnerable a nuevas crisis parlamentarias. Elecciones anticipadas: Suponen el mayor riesgo para Macron, con la ultraderecha bien posicionada para capitalizar el malestar social.

Suponen el mayor riesgo para Macron, con la ultraderecha bien posicionada para capitalizar el malestar social. Gran coalición: A día de hoy, parece inviable por el rechazo mutuo entre los bloques.

La presión social y económica obliga a una solución rápida. El propio Macron ha prometido nombrar un nuevo primer ministro “en los próximos días”, pero la fractura política hace difícil cualquier apuesta de futuro.

Mientras tanto, Francia navega sin rumbo fijo, atrapada entre el bloqueo institucional y la amenaza de una crisis social de gran calado. El desenlace, en cualquier caso, marcará el rumbo de la política europea en los próximos años, con París como epicentro de la incertidumbre continental.