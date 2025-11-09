‘Radical y fascinante’: Lux de Rosalía, el mejor álbum del año

La trayectoria de Rosalía siempre ha sido una caja de sorpresas, pero con Lux ha llevado la incertidumbre a otro nivel.

Tres años después de lanzar Motomami, la artista originaria de Cataluña vuelve a poner en el centro de atención la música española con un álbum que es tanto radical como cautivador.

En lugar de apuntar a éxitos comerciales inmediatos, Lux se convierte en una experiencia envolvente, casi una ópera pop donde conviven la espiritualidad, la introspección y la experimentación sonora en un delicado equilibrio. Desde su lanzamiento el 7 de noviembre, todos se preguntan: ¿podría ser este el mejor álbum del año?

Desde los primeros acordes de Sexo, violencia y llantas, se establece un ambiente singular: cuerdas, piano, una voz extraordinaria y una atmósfera casi sagrada.

El recorrido comienza en la intersección entre lo físico y lo espiritual, lo cotidiano y lo divino, sin detenerse hasta llegar a Magnolias, el tema que cierra el disco, donde Rosalía se despide como si asistiera a su propio funeral.

La crítica ha caído rendida ante su propuesta: medios internacionales como The Guardian y revistas especializadas han calificado el álbum como “una obra maestra operística”, alabando la audacia de presentar un trabajo que invita a ser disfrutado con calma, muy lejos del consumo acelerado al que estamos acostumbrados.

LSO x LUX🎶 Happy release day to #Rosalía🔥 We worked together across her new album Lux with conductor Daníel Bjarnason Give it a listen and let us know your thoughts!⬇️ pic.twitter.com/EKW8iGJ7nY — London Symphony Orchestra (@londonsymphony) November 7, 2025

Un álbum para escuchar, no para bailar

Lux no tiene la intención de sonar en las listas más comerciales ni convertirse en el himno de las discotecas. Cada una de sus 18 canciones —15 en formato digital— se despliega como un microcosmos propio. La orquestación cuidada, los coros envolventes, los cambios rítmicos sorprendentes y una producción meticulosa, realizada por Rosalía junto a colaboradores como la London Symphony Orchestra, establecen el tono general del disco. El resultado es un sonido cinematográfico que mezcla su característico mestizaje entre flamenco, electrónica y experimentación.

La estructura del álbum está dividida en cuatro movimientos al estilo sinfónico, reforzando así su intención de crear una obra completa que se asemeje más a una experiencia artística que a una simple recopilación de canciones. La artista ha dejado claro en entrevistas recientes: “Este es un disco para escucharlo entero, desde el principio hasta el final, con mucha intención”.

El éxito mundial de Rosalía, ahora en 14 idiomas

Rosalía no solo se ha consolidado como una de las artistas españolas más influyentes a nivel global; también es reconocida por su capacidad innovadora. Con Lux, amplía aún más su proyección internacional al incluir letras en 14 idiomas diferentes: español, catalán, inglés, latín, japonés, italiano, alemán, ucraniano, árabe, siciliano, francés, mandarín, hebreo y portugués. Esta elección no es simplemente curiosa; es toda una declaración sobre cómo la música puede ser un lenguaje universal.

El lanzamiento del disco fue tan espectacular como su contenido: anuncios simultáneos en Times Square (Nueva York) y la Plaza de Callao (Madrid) dejaron boquiabiertos a miles de transeúntes con una intervención visual que desvelaba la portada del álbum. En ella aparece Rosalía vestida como una monja moderna; un símbolo claro de pureza y entrega artística.

Curiosidades y datos locos sobre Lux

El álbum cuenta con colaboraciones destacadas: Björk , Yves Tumor , Sílvia Pérez Cruz , Estrella Morente y Carminho aportan sus talentos en un cruce ecléctico que va del fado al flamenco pasando por pop experimental y música clásica.

, , , y aportan sus talentos en un cruce ecléctico que va del fado al flamenco pasando por pop experimental y música clásica. La canción La perla incluye un “dardo” dirigido hacia su expareja Raw Alejandro , combinando elementos del vals con ranchera y presentando frases incisivas como “medalla olímpica de oro al más cabrón”.

, combinando elementos del vals con ranchera y presentando frases incisivas como “medalla olímpica de oro al más cabrón”. Para algunas letras en idiomas menos comunes, Rosalía comenzó utilizando traductores automáticos antes de recurrir a expertos para perfeccionar cada detalle.

comenzó utilizando traductores automáticos antes de recurrir a expertos para perfeccionar cada detalle. La grabación del disco tuvo lugar principalmente en Londres y Madrid bajo la dirección musical de Daníel Bjarnason , junto a la London Symphony Orchestra .

, junto a la . El tema Memòria, interpretado junto a Carminho , es un fado en portugués que representa uno de los momentos más conmovedores del álbum.

, es un fado en portugués que representa uno de los momentos más conmovedores del álbum. La versión física del disco incluye tres temas inéditos que no están disponibles en la edición digital; un guiño especial para coleccionistas y seguidores leales.

Rankings y recepción internacional

Apenas unas horas tras su lanzamiento, Lux ya lidera las listas de «mejores álbumes del año» según publicaciones musicales reconocidas. Tanto The Guardian como medios españoles como 20minutos le otorgan puntuaciones máximas resaltando “un despliegue espectacular de talento”, subrayando que este disco “exige al oyente despojarse de ideas preconcebidas”. La prensa británica lo describe como “único dentro del panorama comercial actual” celebrando cómo Rosalía desafía a la industria musical a trascender algoritmos e inmediatez.

Un giro radical y una fascinación global

El fenómeno generado por Lux trasciende lo puramente musical. Este álbum ha abierto debates sobre espiritualidad e identidad así como sobre el rol femenino dentro de la cultura pop contemporánea. En él, Rosalía toma inspiración en figuras femeninas santas alrededor del mundo fusionando lo antiguo con lo moderno y llevando cada tema a ser un auténtico viaje emocional. No busca adoctrinar; comparte experiencias; no persigue polémicas fáciles sino diálogos profundos.

Con todo esto sobre la mesa, mientras muchos se rinden ante la audacia de su propuesta artística, Rosalía reafirma su posición vanguardista dentro del panorama musical global. Para muchos,Lux no solo es considerado uno de los mejores discos del año; es indudablemente un hito crucial en la música contemporánea.