Rosalía deslumbra en Los 40 Music Awards con gafas futuristas y un ‘look’ enigmático

El ambiente en el Roig Arena de Valencia era pura electricidad, incluso antes de que comenzara la música.

Sin embargo, fue la llegada de Rosalía la que desató una lluvia de flashes y miradas curiosas: fiel a su estilo impredecible, la artista apareció vestida con un conjunto negro de gran impacto, complementado por unas gafas de sol de diseño futurista que cubrían gran parte de su rostro.

La expectación era palpable, y la catalana no decepcionó: su presencia se convirtió en el tema estrella de las conversaciones, tanto dentro como fuera del evento.

La noche celebrada en el Roig Arena envió un mensaje contundente: moda y música caminan juntas.

Y cuando estas se unen alrededor figuras como Rosalía, es cuando realmente podemos ver cómo se reinventa nuestra cultura pop.

Un ‘look’ conceptual y rompedor

El estilismo de Rosalía en los Los 40 Music Awards Santander 2025 ha sido uno de los más comentados de la noche. La cantante optó por un crop top de plumas negras, que aportaba volumen y textura, acompañado de una falda amplia de tiro bajo, también en negro, que acentuaba el dramatismo del conjunto. Las gafas de sol oversize, adornadas con pedrería y un diseño ancho, no solo mantenían su anonimato, sino que también añadían un aire misterioso y vanguardista al look.

Este giro hacia el negro marca una ruptura con el estilo blanco e inmaculado que había predominado durante la promoción de Lux, su último trabajo. Hasta ahora, la artista había elegido casi siempre estilismos en blanco, lo que hace aún más simbólica esta transformación visual.

Las gafas, mucho más que un accesorio

Las gafas de sol seleccionadas por Rosalía no son simplemente un guiño a las tendencias actuales; son una auténtica declaración de intenciones. Con formas oversize y detalles brillantes, se alinean con las modas más recientes, donde el accesorio no solo cumple una función práctica, sino que se convierte en el verdadero protagonista del atuendo. Este tipo de gafas, que evocan tanto lo retro como lo futurista, refuerzan el misterio y el poder de la imagen pública de la artista.

Entre los modelos que están marcando tendencia en 2025 destacan precisamente los diseños XXL, las monturas decoradas con pedrería y las siluetas inspiradas en el estilo Y2K, muy presentes en los últimos desfiles internacionales. La elección de Rosalía sitúa su imagen en la cúspide absoluta, en una intersección entre la moda conceptual y el imaginario pop.

El Roig Arena, epicentro de la música y la solidaridad

La edición de este año de los Los 40 Music Awards no solo ha brillado por sus propuestas musicales y su moda deslumbrante; también ha tenido un marcado carácter solidario. Celebrada en Valencia, el evento rindió homenaje a las víctimas de la DANA del 2024, con un público entregado y todas las entradas agotadas semanas antes. La gala reunió a artistas como Aitana, Ed Sheeran y Feid, siendo retransmitida por streaming para miles de seguidores alrededor del mundo.

La presencia de Rosalía generó gran expectación no solo por su estilismo sino también por su actuación en directo, donde presentó por primera vez una canción nueva. Siempre atenta a los detalles, quiso resaltar en declaraciones previas su cariño por Valencia y su deseo “de dar amor otra vez” a una ciudad que siempre le ha abierto sus brazos.

Curiosidades y datos locos sobre la noche

El look de Rosalía fue uno de los más fotografiados y comentados en redes sociales, superando incluso a los ganadores del evento en búsquedas.

fue uno de los más fotografiados y comentados en redes sociales, superando incluso a los ganadores del evento en búsquedas. En un tono divertido, la artista confesó haber perdido el rumbo en una edición anterior debido a lo abrumador del evento y al tamaño descomunal de su vestido.

Las gafas que lució ese día son exclusivas; se estima que tienen un valor superior a los 2.000 euros debido a su pedrería artesanal y al trabajo minucioso detrás del diseño.

El dress code invitaba a ser teatral y arriesgado; sin duda, Rosalía fue una de las pocas intérpretes que tomó esta recomendación al pie de la letra al optar por el anonimato parcial junto a una moda conceptual.

Ranking de los looks más comentados de la gala

Puesto Artista Descripción del look 1 Rosalía Crop top de plumas negras, falda voluminosa y gafas futuristas XXL 2 Aitana Vestido de lentejuelas plateadas con escote geométrico 3 Ana Mena Conjunto dos piezas en rojo pasión con transparencias estratégicas 4 Lola Lolita Vestido cut-out blanco con detalles plumosos y sandalias metalizadas 5 Nil Moliner Streetwear fusionado con sastrería acompañado por gorro beanie

¿Por qué Rosalía sigue marcando tendencia?