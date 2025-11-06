Sergio Dalma, entre tres mujeres y una reflexión vital en El Hormiguero

Sergio Dalma volvió a la televisión en El Hormiguero con una combinación de carisma y cercanía que resulta difícil de igualar.

A punto de cumplir 60 años y con más de treinta años de trayectoria musical, el artista catalán se mostró abierto y divertido, dispuesto a reírse de sí mismo.

Su aparición tuvo como objetivo presentar su nuevo trabajo, Ritorno a Via Dalma, y anunciar una gira que recorrerá más de veinte ciudades españolas entre 2026 y 2027. Sin embargo, la charla se extendió mucho más allá del ámbito musical.

Durante la entrevista, Dalma sorprendió al compartir una reflexión vital poco común para un plató televisivo: “Morimos y nacemos a diario”, afirmó, subrayando que su percepción del tiempo es notablemente más profunda que la de muchos. El cantante explicó que cada jornada representa un pequeño renacer, una forma de concebir la vida en la que el cambio y el crecimiento personal son fundamentales.

Esta filosofía, lejos de sonar pretenciosa, se integró con la naturalidad de quien ha aprendido a reírse de sus propias contradicciones y a disfrutar del aquí y ahora.

A lo largo del diálogo, no pudieron faltar los nombres de las tres mujeres más importantes en su vida. Dalma habló con respeto y sin excesos sobre su exmujer, con quien mantiene una relación cordial tras el divorcio, así como sobre las parejas que han influido en su trayectoria personal. Actualmente soltero, reconoció que sus experiencias amorosas han sido clave para su crecimiento tanto emocional como artístico.

Hizo referencia a su hijo, fruto de su matrimonio, destacando el vínculo especial que comparten. No dudó en mencionar cómo la fama y la exposición mediática han afectado su vida privada y la de quienes le rodean.

Enfatizó que las historias personales de los personajes públicos están siempre bajo el escrutinio público e incluso pueden ser objeto de juicios sociales.

Dalma no esquivó el tema de la soledad ni los cambios que ha enfrentado con la madurez. “La vida te enseña a relativizar casi todo”, confesó, dejando claro que se siente en paz con su pasado y preparado para seguir aprendiendo.

El peso de la fama y el humor como salvavidas

Durante su paso por el programa, el cantante defendió el sentido del humor como un recurso indispensable para sobrevivir. Recordó algunas de sus bromas más memorables, como sus célebres “calvos” en carretera —una travesura que según él conocen bien sus músicos— así como pequeñas travesuras durante las giras, como esconder pan en los zapatos de sus compañeros o hacerles probar comida para gatos sin que se percaten.

“Ahora ya no hago esas cosas, pero todos saben que soy un poco cabrón”, compartió entre risas.

Acepta las bromas con la misma deportividad con la que él mismo las lanza.

Contó cómo el pendiente que lleva puesto desde su mayoría de edad fue un “descalabro” familiar entonces, pero hoy simboliza su libertad.

Estas anécdotas no son simples frivolidades; reflejan cómo es posible convivir con la fama manteniendo autenticidad y un agudo sentido del humor. Dalma demostró que a pesar de las presiones del mundo del espectáculo, sigue siendo dueño completo de su propia narrativa.

Gira, homenaje y legado intergeneracional

La visita del artista a El Hormiguero tuvo como principal motivo la presentación de Ritorno a Via Dalma, su vigésimo tercer disco. En este trabajo rinde homenaje a la música italiana que ha marcado su carrera al versionar clásicos de artistas como Laura Pausini, Mina o Franco Battiato. El álbum se lanzará el 14 de noviembre y será la banda sonora para una gira que comenzará en marzo de 2026 en Donostia y culminará en Madrid en febrero de 2027.

La gira abarcará ciudades emblemáticas y recintos destacados como el Palau Sant Jordi en Barcelona, el Roig Arena en Valencia o el Movistar Arena en Madrid. Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales del artista y también en El Corte Inglés.

Según Dalma, este proyecto es “más atrevido” e implica un viaje musical lleno de nostalgia, respeto y emoción.

Con este lanzamiento celebra los quince años del primer Via Dalma, un disco que revolucionó su carrera al consolidarlo como un artista capaz de unir distintas generaciones mediante su música.

Celebridad, madurez y la mirada hacia adelante

En los últimos momentos de la entrevista, Dalma mostró una especial sensibilidad al hablar sobre cómo ha cambiado su perspectiva con el paso del tiempo. “Ahora lloro hasta con los anuncios”, confesó sin tapujos; así dejó claro que ser sensible no está reñido con tener experiencia. Su paso por El Hormiguero recordó al público que detrás del artista hay una persona llena de historias personales, afectos e incluso heridas; alguien que sigue disfrutando cada día al máximo sin perder nunca esa sonrisa característica.

Los espectadores habituales del cantante descubrieron así a un hombre dispuesto a seguir reinventándose. Celebra el presente mientras mantiene una mirada curiosa hacia el futuro; lo hace con esa misma curiosidad inicial que le impulsó desde sus comienzos. Una verdadera lección sobre autenticidad en tiempos donde todos estamos expuestos constantemente; donde cada día puede ser una oportunidad para volver a nacer.