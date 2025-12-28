Fallece a los 91 años Brigitte Bardot, mito del cine francés y símbolo sexual de tres generaciones

Brigitte Bardot trascendió el cine para convertirse en el gran mito sexual del siglo XX. Con Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim, BB encarnó una sensualidad libre y desinhibida, rompiendo tabúes en una época represiva.

Su imagen –rubia despeinada, labios carnosos, baile provocador– simbolizó la revolución sexual antes de los 60, influyendo en la emancipación femenina y los sueños eróticos de generaciones enteras. Icono de modernidad y libertad, Bardot sigue siendo la eterna sex-symbol que desafió convenciones.

La actriz y cantante que se convirtió en un ícono del cine francés y en un símbolo erótico durante las décadas de 1950 y 1960, ha fallecido a los 91 años.

La noticia fue confirmada por la Fundación Brigitte Bardot. Su muerte pone fin a una vida llena de proyección pública y un retiro activo de medio siglo dedicado a la defensa de los animales.

La Fundación Brigitte Bardot comunicó el fallecimiento de su fundadora y presidenta, aunque no especificó el día ni el lugar exactos.

Según diversos medios, Bardot había estado lidiando con problemas de salud durante meses. En octubre fue hospitalizada y operada en Tolón debido a una «enfermedad grave», tras haber tenido ingresos y altas posteriores; su estado había sido delicado en los últimos años.

En 2023, sufrió una hospitalización por insuficiencia respiratoria, y las altas temperaturas del verano de 2025 repercutieron negativamente en su salud en su residencia del sur de Francia.

Una carrera que redefinió el star system

Bardot alcanzó la fama en las décadas de los 50 y 60 gracias a un rostro cautivador y una actitud que transformaron la representación femenina tanto en el cine como en la moda. Participó en cerca de cincuenta películas, entre las que se encuentran títulos emblemáticos como Y Dios creó a la mujer, El desprecio y ¡Viva María!, además de colaborar con cineastas como Jean-Luc Godard y otros directores internacionales. Su baile despreocupado en una taberna de Saint-Tropez o la icónica apertura desnuda de El desprecio se convirtieron en escenas memorables del cine moderno.

Después de retirarse de la actuación en 1973, Bardot centró sus esfuerzos en la protección animal: fundó la Fundación Brigitte Bardot, que se convirtió en su principal ocupación y legado. Pasó sus últimos años en La Madrague, su hogar en Saint-Tropez, rodeada de animales —perros, cabras, ovejas— alejada del bullicio mediático. Sin embargo, nunca dejó de generar controversia con sus declaraciones públicas.

La figura de Bardot no estuvo exenta de polémica. A lo largo de su vida enfrentó condenas en Francia por comentarios considerados como incitación al odio racial, lo cual ha influido notablemente en cómo es valorada públicamente hoy día. Estas posturas controvertidas, junto a sus críticas sobre la gestión sanitaria durante la pandemia, matizan un legado que combina influencia cultural con controversia política.

"Solo los idiotas se niegan a cambiar de opinión"

Testimonios y reacciones

La Fundación Brigitte Bardot expresó su “inmensa tristeza” por la pérdida de su fundadora, subrayando que dedicó su vida a proteger a los animales tras dejar atrás su carrera artística.

Medios informativos y colegas rememoran su impacto estético y cinematográfico: fue una musa que encarnó tanto la sensualidad salvaje como la libertad femenina propia de su época; un estilo que dejó huella en el cine, la moda y cultura popular durante generaciones.

Homenajes y actos conmemorativos

Aún se esperan comunicados oficiales sobre fechas y lugares para los homenajes; probablemente será la Fundación quien coordine estos actos conmemorativos por su fundadora.

En diversas ciudades y círculos culturales se prevé una serie de tributos que recordarán tanto su trayectoria cinematográfica como su labor por los derechos animales; varios medios han anunciado futuras ampliaciones informativas sobre honras y ceremonias.

Impacto cultural

Brigitte Bardot dejó una marca imborrable en el cine moderno: introdujo un tipo de estrella que combinaba vulnerabilidad con desafío e impulsó la leyenda de lugares como Saint-Tropez y Búzios, íntimamente ligados a su imagen pública. Su influencia perdura hoy día en campañas publicitarias, iconografía del siglo XX e incluso dentro del imaginario colectivo como una figura que rompió moldes.

Nacimiento: Nacida en París en 1934, Brigitte Bardot alcanzó el estrellato durante los años cincuenta gracias a su magnetismo ante las cámaras.

Formación: Comenzó estudios de danza antes de orientarse hacia la actuación; debutó muy joven en el mundo del cine.

Hitos profesionales: Consagración internacional con Y Dios creó a la mujer junto a otros títulos que cimentaron su estatus como paradigma cinematográfico.. Colaboraciones con renombrados directores como Julien Duvivier o Jean-Luc Godard e intervenciones internacionales como Dear Brigitte junto a James Stewart.. Se retiró del cine en 1973 para dedicarse plenamente al activismo animal..

Premios: Recibió numerosos galardones por sus contribuciones artísticas así como por sus acciones filantrópicas; críticos e industria han evocado constantemente su impacto cultural..

Vida personal: A lo largo de su vida estuvo casada varias veces y tuvo un hijo llamado Nicolas; aspectos privados fueron objeto frecuente de atención mediática así como litigios relacionados con memorias personales.. En tiempos recientes vivió junto a Bernard d’Ormale manteniendo un perfil más reservado en el sur francés..

Obras y legados concretos

Filmografía destacada (selección): Y Dios creó a la mujer; El desprecio; ¡Viva María!; Un acte d’amour; Dear Brigitte..

Fundación Brigitte Bardot: Creada para canalizar su activismo pro-animalista, esta institución se convirtió no solo en un proyecto vital sino también en el medio mediante el cual se anunció su fallecimiento..

Legado estético: Su estilo —desde peinados hasta forma de vestir— continúa influyendo hoy tanto en moda como fotografía contemporánea; simboliza libertad e innovación generacionalmente..

Brigitte Bardot deja tras sí un legado complejo: una carrera que transformó tanto el cine como la moda del siglo XX, un activismo que convirtió su retiro en lucha social activa, además de una presencia pública marcada por admiración pero también polémica. En este adiós convergen escenas icónicas que le dieron gloria, voces que celebraron sus logros e importantes críticas que marcaron sus trayectorias vitales mientras desde su fundación se preparan para recordarla adecuadamente.