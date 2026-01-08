  • ESP
Consejería pastoral clínica y su beneficio para la Humanidad y la comunidad: Especialista explica cómo los valores espirituales pueden fortalecer el aprendizaje y el desarrollo humano

Jennifer Akello Owot
Jennifer Akello Owot
En el mundo actual —donde las escuelas son cada vez más pluralistas y están conectadas a través de la tecnología— hablar de la presencia de valores espirituales en la educación ha dejado de limitarse a las iglesias para convertirse en un tema de interés público. La cuestión no es si la fe debe existir, ya que siempre ha estado presente en las familias y comunidades, sino cómo traducirla en prácticas educativas respetuosas, inclusivas y compatibles con el ámbito académico, adecuadas al siglo XXI.

¿Por qué este tema es tan relevante hoy? Integrar valores espirituales en las escuelas toca tres puntos sensibles: la identidad cultural, la formación ética y la convivencia democrática. Para muchas familias, las escuelas no son solo espacios de transmisión de contenidos, sino también de refuerzo de hábitos, rutinas y principios que moldean el carácter. Por otro lado, la creciente diversidad religiosa y el aumento de la población sin afiliación religiosa hacen imprescindible que cualquier enfoque sobre el tema sea pedagógico, garantizando el respeto a las libertades individuales.

Datos recientes muestran que la presencia y la influencia de las instituciones religiosas en la educación siguen siendo significativas a nivel mundial. Informes internacionales indican que las redes religiosas —especialmente las católicas— administran un gran número de escuelas y universidades, contribuyendo al acceso a la educación en diversas regiones.

En Estados Unidos, por ejemplo, las investigaciones de opinión pública sugieren que muchos adultos apoyan formas limitadas de expresión religiosa en las escuelas; una estrecha mayoría está a favor de permitir oraciones dirigidas por docentes bajo ciertas condiciones. Esto refleja un entorno público dividido y la necesidad de normas claras que preserven la igualdad de derechos.

Los especialistas en educación coinciden en que integrar valores espirituales no significa enseñar doctrina, sino desarrollar competencias socioemocionales y éticas que muchas tradiciones religiosas también enfatizan, como la empatía, la responsabilidad, la solidaridad y la escucha activa.

Para comprender mejor este tema, conversamos con Jennifer Akello Owot, educadora y líder pastoral con más de quince años de experiencia en consejería pastoral y más de cinco años de experiencia docente. Jennifer combina formación en educación y teología con una sólida trayectoria académica: posee una Licenciatura en Educación (Universidad de Gulu), una Maestría en Teología (Universidad de Walsh), un certificado en Educación Pastoral Clínica y actualmente cursa un MBA en la Universidad de Akron, donde también se desempeña como asistente docente de posgrado.

“Para mí, la fe y la educación son dos caras de la misma moneda cuando el objetivo es formar personas —no solo estudiantes con calificaciones, sino ciudadanos con sentido de responsabilidad y compasión—. En un currículo moderno, los valores espirituales pueden abordarse mediante proyectos de servicio, debates sobre ética aplicada y espacios seguros donde los jóvenes puedan reflexionar sobre el propósito y las decisiones morales, sin que nadie sea presionado a seguir una creencia específica”, explica la especialista.

Un Ejemplo Motivador

A lo largo de su trabajo con estudiantes y comunidades, Jennifer ha acumulado numerosos ejemplos concretos que demuestran su capacidad para unir teoría y práctica de manera transformadora. Una de estas iniciativas fue la implementación de talleres de orientación vocacional y ética aplicada que incluyeron visitas a instituciones locales de servicios sociales. Su capacidad para integrar la consejería pastoral y el trabajo de capellanía en Ohio le ha permitido brindar atención espiritual y emocional a pacientes, familias y personas mayores. Como subdirectora y docente de aula, facilitó que los estudiantes conectaran el aprendizaje en clase con contextos comunitarios reales, fomentando un sentido de propósito y responsabilidad social.

Otro aspecto destacado de su labor fue la coordinación de grupos de apoyo pastoral en hospitales, residencias de ancianos, con personas confinadas en el hogar y en centros de cuidados paliativos, colaborando con equipos multidisciplinarios para ofrecer una atención integral a pacientes y familias. Esta experiencia reforzó su convicción de que la educación y la espiritualidad pueden caminar juntas en el desarrollo humano y el apoyo emocional.

Además, Jennifer se ha dedicado a la mentoría de jóvenes mujeres y hombres mediante la docencia en St. Joseph’s College Layibi, escuelas de varones y St. Bakhitta, promoviendo el desarrollo del liderazgo, el autocuidado y la continuidad educativa. Según informes escolares, esta iniciativa tuvo un impacto directo en la mejora de la permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes participantes, demostrando cómo la educación basada en valores puede servir como herramienta de empoderamiento y transformación social.

Ampliar y Promover Más Educación

Integrar valores espirituales en las aulas no significa regresar al dogma; se trata de ampliar la educación para formar personas capaces de convivir con la diferencia, actuar éticamente y encontrar sentido en lo que aprenden. El desafío es tanto técnico como moral: requiere formación docente, políticas claras y evaluación constante para asegurar el respeto a la diversidad y la laicidad. Este enfoque se alinea con los principios fundamentales de la consejería pastoral clínica, que busca integrar la comprensión espiritual con la práctica profesional para fomentar el bienestar integral y la acción ética en entornos diversos.

Profesionales como Jennifer demuestran que es posible articular fe, ciencia y servicio comunitario de manera práctica y ética, siempre que la iniciativa esté guiada por principios pedagógicos y no por el proselitismo.

En conclusión, Jennifer ofrece una reflexión digna de recordar:

“La consejería pastoral clínica sirve como un recurso vital para poblaciones vulnerables, ofreciendo beneficios específicos y profundos. Para las personas mayores confinadas en el hogar y quienes sufren soledad, combate el aislamiento y les ayuda a encontrar significado y propósito, reduciendo significativamente los síntomas de ansiedad y depresión. Para las personas en centros de cuidados paliativos, proporciona un consuelo espiritual esencial, ayuda a procesar la mortalidad y garantiza dignidad y validación en sus últimos días. Finalmente, para quienes atraviesan el duelo por una pérdida, la consejería pastoral ayuda a navegar crisis espirituales, facilita la construcción de sentido a través de rituales y apoya la integración emocional y espiritual necesaria para la sanación”.

