Muere a los 50 años la periodista Mabel Montes, voz y rostro de la televisión pública gallega

Mabel Montes Rama, originaria de Zas, en la provincia de A Coruña, se ha convertido en el epicentro de un homenaje silencioso que recorre las redacciones de la televisión y la radio públicas gallegas.

Su fallecimiento, confirmado este martes por la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), ha dejado un vacío considerable en el ámbito audiovisual gallego.

Durante casi tres décadas, Mabel fue sinónimo de profesionalidad, rigor y un firme compromiso con la verdad informativa. La periodista, que contaba con 50 años, perdió la vida debido a un cáncer de páncreas tras una larga enfermedad que la mantuvo alejada de los platós en sus últimos tiempos.

Licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela en la promoción 1994-1998, Mabel Montes comenzó su trayectoria profesional en 1997 en los servicios informativos de TVG. Desde ese momento, su voz y su imagen se convirtieron en compañeras cotidianas para miles de hogares gallegos.

En sus primeros años en la corporación pública, participó activamente en programas como Galicia Noticias y los distintos Telexornais, donde destacó por su mirada única y exigente que reflejaba su inquebrantable compromiso con la calidad informativa. Sus colegas en la CSAG enfatizan que dejó una huella perdurable en estos espacios, siempre caracterizada por su minuciosidad y una forma de trabajar que priorizaba el respeto hacia la audiencia.

El giro que amplió su popularidad: O Tempo

Desde 2012, la carrera de Mabel Montes dio un giro notable que amplió considerablemente su visibilidad en la programación televisiva gallega. Su incorporación al equipo de O Tempo, uno de los programas más seguidos de TVG, hizo que se convirtiera en una figura reconocible dentro de la cadena autonómica. En este espacio dedicado a la información meteorológica, Montes mostró una habilidad excepcional para traducir datos técnicos y complejos a un lenguaje accesible para el público general. Esto lo hacía sin sacrificar el rigor científico ni descuidar el uso del lenguaje, especialmente al abordar temas relacionados con el cambio climático y la educación ambiental. Su estilo se fundamentaba en la cercanía y claridad expositiva, logrando hacer comprensibles fenómenos meteorológicos complejos incluso para quienes habitaban las zonas rurales gallegas.

En estos últimos años, Mabel combinó su labor televisiva con su participación activa en Radio Galega, donde fue voz habitual en varios magazines y desde 2023 condujo el programa Atmosféricos. Esta faceta radiofónica permitió que su influencia trascendiera aún más allá de las pantallas, alcanzando a oyentes que seguían sus intervenciones durante sus desplazamientos diarios. La corporación pública ha resaltado en sus comunicados que su ausencia se percibe con especial intensidad en las instalaciones de San Marcos —sede tanto de TVG como Radio Galega— donde sus compañeros describen un ambiente marcado por una profunda tristeza ante la pérdida de una profesional que encarnaba los valores esenciales del periodismo público.

Reconocimientos y compromiso con la verdad

El reconocimiento a la trayectoria de Mabel Montes fue más allá del ámbito profesional. En 2024, fue nombrada madrina de los premios Fouciño en Baio junto al comunicador Chema Rei. Este acto celebró no solo su trayectoria sino también su vínculo especial con Bergantiños. Este honor reflejó el aprecio que sentía la sociedad gallega hacia una periodista dedicada a una divulgación responsable al servicio del ciudadano.

Más allá de su presencia mediática, Mabel también fue una voz crítica dispuesta a pronunciarse sobre temas relevantes cuando lo consideraba necesario. En agosto de 2024, cuando Galicia enfrentaba uno de los peores episodios incendiarios recientes, utilizó las redes sociales para denunciar el silencio mantenido por TVG sobre esta crisis. Calificó como indignante el abandono del deber del servicio público ante situaciones catastróficas. Asimismo, en noviembre del mismo año expresó públicamente su solidaridad con Victoria Rosselló, jefa de meteorología de À Punt Media. Esta última había visto cómo se eliminaba su puesto tras señalar al gobierno valenciano por no actuar ante inundaciones provocadas por DANA. Estos gestos evidencian no solo su compromiso con una información rigurosa sino también con defender la independencia editorial y las responsabilidades inherentes a los medios públicos.

El legado de una periodista comprometida

La noticia sobre su fallecimiento generó un torrente de mensajes condolencias y reconocimiento tanto en redes sociales como dentro del sector audiovisual. Defende a Galega, movimiento que lleva años luchando contra la manipulación informativa en medios públicos gallegos, publicó un emotivo tributo señalando que «hay voces que solo leen noticias y otras como Mabel las defienden». El colectivo subrayó que su legado reside precisamente en ese compromiso e independencia tan necesarios hoy día.

La CSAG despidió a Mabel con palabras emotivas: «una periodista referente, compañera y gran amiga», destacando siempre su vocación hacia el periodismo público orientado al servicio comunitario y al respeto hacia los ciudadanos. También el Colexio de Xornalistas de Galicia (CPXG) expresó sus condolencias reconociendo su labor vital dentro del panorama mediático gallego así como su contribución al desarrollo del periodismo serio.

Un final en su tierra natal

Curiosamente, el impacto de Mabel Montes también alcanzó más allá del ámbito puramente periodístico. La guionista Araceli Gonda, amiga desde sus años universitarios y autora entre otros trabajos destacados como Hierro o Cuñados, decidió ponerle su nombre a una protagonista cinematográfica: Me he hecho viral (2023), interpretada por Blanca Suárez; así quedó inmortalizada dentro del cine gallego.

El velatorio tuvo lugar en el Tanatorio Municipal de Zas, localidad natal de Mabel, el miércoles 21 enero desde las 16:00 horas. Este acto estuvo impregnado del cariño colectivo hacia ella; compañeros, amigos y familiares acudieron para despedir a quien dedicó toda su vida a informar con honestidad y rigor. Su esquela publicada recogía un verso significativo del poeta Rosalía de Castro: «Canta porque a luz te escoite; canta; canta porque fuxeu a noite». Estas palabras parecían resumir perfectamente la esencia vitalista e indomable que caracterizó a esta periodista durante casi treinta años; iluminando hogares gallegos con verdad e integridad informativa.