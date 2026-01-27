“El estrés me pasó factura”: Jordi Évole relata cómo convive con su enfermedad neurológica

El periodista Jordi Évole ha vuelto a hablar con naturalidad sobre la enfermedad neurológica que padece desde hace años: narcolepsia y cataplexia. Fiel a su costumbre de no ocultar su realidad, ha descrito cómo estos episodios han llegado a producirse incluso mientras trabajaba. Durante el rodaje de un programa dedicado al grupo Estopa en 2023, Évole sufrió dos ataques de cataplejía que le obligaron a detener la grabación.

El primero de estos episodios tuvo lugar en un bar, cuando el comunicador apenas tuvo tiempo de anunciar a los hermanos Muñoz de lo que le ocurría. Se sostuvo en David Muñoz antes de desplomarse. Más tarde, en el trayecto en coche con los músicos, volvió a experimentar un cuadro similar, aunque esta vez sus acompañantes ya sabían cómo reaccionar.

Évole atribuye el origen de su dolencia al exceso de trabajo acumulado durante más de una década. En una conversación reciente con Jordi González, dentro del programa Col·lapse de 3Cat, confesó que ha tenido que medicarse para controlar los síntomas: «Creo que es fruto de muchos años de estrés. Trabajé sin parar desde los treinta y tantos hasta los cuarenta y dos, y eso pasa factura aunque no lo notes en el momento», explicó.

El periodista recordó también un momento decisivo en su carrera: la entrevista con el artista Pau Donés poco antes de su fallecimiento. Aquella conversación, dijo, le sirvió para replantearse su ritmo de vida. «Fue un punto de inflexión. Donés, con apenas días de vida, me dio una lección sobre la importancia de mirar las cosas con otra perspectiva, más allá de la ambición o del trabajo», confesó.

Confia en nuevos tratamientos

Évole explicó que, aunque la narcolepsia puede hacer que se duerma en cualquier momento, suele percibir los síntomas antes de un episodio. La cataplexia, por su parte, provoca una pérdida súbita de tono muscular, lo que puede hacerle caer al suelo sin llegar a perder la conciencia.

Pese a que existen tratamientos que alivian los síntomas, todavía no hay un fármaco específico desarrollado para esta enfermedad. “Es una dolencia minoritaria y no ha habido un gran interés farmacéutico en invertir”, lamentó el periodista. Sin embargo, agregó con optimismo que los avances en investigación podrían cambiar pronto la situación. “Mi neurólogo me dice que estamos cerca de tener una medicación concreta; por ahora se utilizan mezclas que vamos ajustando”, señaló.