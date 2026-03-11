García Rosique, el marido del socialista Iceta, compró armas a la trama Koldo e intentó almacenarlas en la residencia oficial

Los mensajes interceptados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desvelan una trama que complica aún más la situación del exministro Miquel Iceta y, por tanto, del Gobierno Sánchez.

Ángel García Rosique, su pareja, compró armas provenientes de operaciones policiales mediante Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos que se ha convertido en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de esta legislatura. Lo más alarmante: intentó guardarlas en el hogar que compartía con Iceta en el complejo presidencial de La Moncloa.

Tal y como cuenta ‘El Español’, la operación comenzó en abril de 2021, cuando García Rosique solicitó urgentemente a Koldo su ayuda para conseguir un arma. Al día siguiente, el asesor le envió fotos de dos pistolas provenientes del comandante Rubén Villalba, un guardia civil bajo investigación por su vinculación con la red corrupta.

El piloto respondió entusiasmado: «La que esté mejor, coleguita!! O la más antigua«.

Koldo cerró el trato al instante: «Ya está elegida. La blanca«.

El arma seleccionada fue una pistola Astra 3000 calibre 9 milímetros.

El marido de Miquel Iceta, Ángel García Rosique, compró armas a la «trama Koldo» y trató de guardarlas en el complejo de la Moncloa cuando vivía allí con el ministro socialista. Los mensajes hallados en los teléfonos del exasesor de José Luis Ábalos, en poder de la Unidad… pic.twitter.com/fmze2Bsxqw — Vloonk (@vloonk) March 10, 2026

El sistema de la trama

Los intercambios muestran un procedimiento bien organizado.

Koldo actuaba como intermediario entre García Rosique y Villalba para gestionar tanto la licencia como la compra de las pistolas.

El asesor explicaba el siguiente paso con total naturalidad: «Te llaman por teléfono para gestionar los permisos y licencia. Se llama Rubén».

Las armas provenían siempre de decomisos realizados por la Guardia Civil y Villalba tenía contactos que facilitaban su suministro.

No fue una compra aislada. En septiembre de 2022, Koldo informaba al piloto que «el tema de la licencia está en marcha» y que «la pipa tenemos que esperar pero mientras se coge otra». Los mensajes evidencian que García Rosique buscaba adquirir varias armas, ampliando así el alcance de sus operaciones.

El rechazo de Seguridad de Presidencia

Lo que distingue este caso es el intento de almacenar las armas en la residencia oficial. García Rosique solicitó instalar un armero en su domicilio dentro de Moncloa, un piso aproximado de 160 metros cuadrados situado en el edificio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

El Departamento de Seguridad del Gobierno respondió en septiembre de 2023 con un correo claro que rechazaba dicha petición.

El documento indicaba que el complejo presidencial cuenta con «medidas de seguridad acordes a su naturaleza y nivel de riesgo» y existen «normas específicas sobre la portabilidad de armas». La conclusión era contundente: «Únicamente los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y siempre en el ejercicio de sus funciones protectoras, pueden portarlas». Incluso al personal privado se le prohibía acceder al complejo armado.

El intento de resolver el obstáculo

Tras recibir la negativa, García Rosique informó a Koldo para buscar soluciones con sus contactos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El 25 de septiembre le envió una captura del correo recibido tras una llamada telefónica. Sin embargo, al día siguiente, el piloto detuvo la iniciativa: «Nada! Eso que lo del armero déjalo parado por ahora». Explicó que estaba investigando otra alternativa: «Está Dani con una cosa que parece que va!».

El papel de Villalba y sus funciones en la trama

Rubén Villalba aparece en múltiples conversaciones como el eslabón crucial entre Koldo y García Rosique. Este comandante dela Guardia Civil, bajo investigación por su presunta participación en la red vinculada al empresario Víctor de Aldama, habría actuado como enlace policial del grupo. Según los informes emitidos por la UCO, realizó barridos en vehículos utilizados por miembros implicados para detectar dispositivos policiales y facilitó teléfonos considerados seguros.

En una conversación del 9 marzo 2023, Koldo incluso sugirió aprovechar a García Rosique para ciertas gestiones debido a sus vuelos internacionales a Cuba, Dominicana y Venezuela. Villalba contestó: «Ya lo conoceré cuando se le llame para que acuda con nosotros a la intervención armamentística».

Las conexiones laborales previas

Este escándalo se suma a revelaciones anteriores sobre cómo Koldo colocó a García Rosique como piloto en la aerolínea Iberojet en mayo 2021, cuando aún no había contraído matrimonio con Iceta. Los mensajes posteriores reflejan agradecimientos tanto del piloto como del propio ministro hacia el asesor. Esa amistad incluyó gestiones laborales y posteriormente operaciones relacionadas con licencias para armas y adquisición pistolas para almacenarlas en su hogar dentro Moncloa.

El caso complica notablemente la posición política Iceta dentro del Gobierno, quien ahora se encuentra vinculado a través su pareja a una trama corrupta ya salpicada a otros miembros del Ejecutivo; además continúa revelando nuevos detalles sobre cómo operaba esta red influyente alrededor Koldo García y sus conexiones dentro las Fuerzas Seguridad.