Dulceida se quita la ropa para calcar una curiosa foto de Pedroche: «Casi me parto el cuello»

Ambas son icono de feminismo, inspiración, empoderamiento, valentía e innegable influencia colectiva. Cristina Pedroche y Aida Domenech, más conocida como Dulceida, son dos de las féminas con más alcance virtual en España. Tanto la madrileña como la catalana cuentan con algo más de dos millones y medio de seguidores en Instagram que siguen a diario sus hábitos, prácticas e inclinaciones.

Si hace unos meses, la colaboradora de Zapeando’ (laSexta) y la influencer coincidían luciendo las mismas botas de Prada (fenómeno al que también se apuntó Rosalía), ahora pueden presumir de tener una foto muy parecida en el feed de la red social. Se trata de un acrobático posado sin ropa que ideó Pedroche y que compartió el pasado 2 de marzo de 2020.

Pese a que Aida no sigue la cuenta de la mujer de Dabiz Muñoz, al ver la foto, no dudó en pulsar el botón de like y, ahora, dos semanas después, ha aprovechado el tiempo libre que le ha concedido la cuarentena por COVID-19 para hacer su propia versión:

«Hace unas semanas vi una foto que subió Cristina Pedroche y hoy que he tenido tiempo la he querido copiar. Me tienes que enseñar, porque casi me parto el cuello», señala la empresaria.

Y tú, ¿te atreverías a posar de esta guisa?