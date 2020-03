Adara detona y termina destapando la verdadera intención de Gianmarco al romper con ella

La controvertida ruptura de Adara Molinero y Gianmarco Onestini ha alimentado la parrilla televisiva de Telecinco durante el segundo semana de confinamiento por la crisis del Coronavirus. Desde que el pasado viernes 27 de marzo de 2020 el italiano anunciara la noticia en sus redes sociales a raíz de unos «mensajes de Adara flirteando con otros chicos, en particular con otro chico con el que estaba hablando para quedar«, la polémica ha estado servida. Y, tal y como prometió en su perfil de Twitter la ganadora de ‘GH VIP 7’, tres días después, hemos obtenido las respuestas a todas nuestras cuestiones (tenía «un compromiso con mtmad«).

La expareja ha grabado el que parece que será su último vídeo juntos para la marca de contenidos audiovisuales de Mediaset España. Bajo el título «Adara y Gianmarco dan la cara y explican el motivo de su ruptura: «Lo que he descubierto es algo que no me esperaba»», la plataforma ha publicado una entrevista a distancia que recoge, en dos entregas, la verdad y el punto de vista de cada uno en el conflicto.

«Teníamos que grabar este capítulo y, como no soy actriz, me puse en contacto con mtmad y dije que no estábamos bien. Expliqué que te vas a Italia y no se por qué», comienza relatando Adara en las imágenes.

Al tiempo que Onestini reconoce que «hemos estado muy bien esta semana», admite que «ha ocurrido algo que me ha dolido mucho y no me esperaba»:

«Adara le dijo a un chico de verse, le dijo que le haría enamorar en siete días y halagos como que es muy guapo», continúa él.

Ante esas contundentes declaraciones, que para la protagonista «son mentira» y causadas por los «celos» del vencedor de ‘El tiempo del descuento’, ha querido subrayar que «no he hecho nada»:

«Que quede claro que esas cosas las ha dicho este chico, yo no he dicho nada. Gianmarco está desviando el tema porque se va a Italia y no me dice el por qué«, concluye ella.

Adara sugiere que la intención de Gianmarco era irse a su tierra y se ha ‘colgado’ de un pretexto barato para hacerlo, dejándola además en mal lugar.