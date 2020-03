Gianmarco rompe con Adara y se va a Italia: «He dejado todo por ella y me ha faltado el respeto»

Cuando Gianmarco Onestini y Adara Molinero lograron estar juntos tras luchar contra viento y marea en ‘GH VIP 7’ y ‘El tiempo del descuento’ y zanjar la relación sentimental que mantenía con Hugo Sierra, el padre de su hijo, parecía que nada ni nadie iba a ser capaz de romper la magia que les unía (ni si quiera el hecho de que sus respectivos ex ahora sean pareja).

Sin embargo, un dramático giro en los acontecimientos en plena cuarentena por la crisis del coronavirus ha precipitado el desastre total entre ‘giandara’. Horas antes de que el italiano lo hiciera público en su cuenta de Instagram, había compartido un texto que ya hizo saltar las alarmas de muchos:

Bajo la promesa de que «pronto volveremos a hablar», el ex de Ivana Icardi sembraba la inquietud y la incertidumbre de sus más de 800.000 seguidores. Pero, ante la ingente avalancha de mensajes que ha recibido (y dejar de seguir a Molinero), se ha visto obligado a dar explicaciones antes de lo previsto:

«Quiero contaros que me voy porque han salido mensajes de Adara flirteando con otros chicos, en particular con otro chico con el que estaba hablando para quedar «, comenzaba relatando en sus stories.

El exgranhermano continuaba expresando su lucha «para estar con ella», puesto que ha «dejado todo por venir aquí»:

«Descubrir estas cosas me duele mucho porque creo que no me lo merezco», señalaba al tiempo que tildaba de «muy grave» esta situación y «las faltas de respeto en una relación».