Miguel Bosé ‘desenmascara’ el «plan macabro y supremacista» de Pedro Sánchez y Bill Gates

Miguel Bosé denuncia un gran complot internacional.

El cantante apuntó contra un “plan macabro y supremacista” que involucra tanto a Pedro Sánchez como a Bill Gates.

A través de las redes sociales, el artista comenzó ‘desvelando’ que:

“La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades».

La acusación la acompañó con un vídeo de Pedro Sánchez donde habla de la «urgencia» de conseguir una vacuna contra el COVID-19. En este sentido, les vincula como parte de un mismo entramado.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Miguel Bosé siguió exponiendo su teoría:

«BILL GATES, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla».

«A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado “polvo inteligente”, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades», agregó.

Sin embargo, el arista no se olvida del líder del PSOE y ‘descubre’ qué papel está jugando:

«Pedro Sánchez “El Salvador”, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia».

y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez “El Salvador”, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Otras revelaciones

El 5 de junio, el artista español destacó que el brote de coronavirus, que se ha llevado la vida de más de 390.000 personas en el mundo, es un embuste clandestino de la Administración.

«Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los Gobiernos, el de España incluido«, ha escrito en su perfil de Twitter, al tiempo que adjuntaba un clip de vídeo en del que aparecen decenas de personas disfrutando del ocio en Ginebra «felices» y sin respetar ningún tipo de distanciamiento social, mientras «el resto del mundo tiene miedo» de contagiarse.

Según apunta del narrador de las imágenes, estas datan del pasado lunes 1 de junio de 2020, dos días después de que el Gobierno suizo comunicara la prontitud en la flexibilización de las restricciones y anunciara la reapertura de los restaurantes a partir del día 11 del mismo mes con el objetivo de que las personas «aprendan a vivir» con una realidad cuyo desenlace es tremendamente difuso. Por su parte, países como España, Italia o Francia (que han instaurado los confinamientos más estrictos) continúan su desescalada particular enfocándose en los contagios y expiraciones semanales.

Las reacciones en la red social han sido de lo más dispares; si bien algunos recomiendan al cantante «tomarse su pastilla» o someterse a «terapia urgente», otros secundan su teoría y le dan «la razón», señalando que «todos nos mienten» en la excentricidad «más grande de la historia».