Odio, feminismo y batallas personales entre contracciones: la ingeniosa reflexión de Rosanna Zanetti antes de dar a luz

El cantante David Bisbal y su mujer, la modelo Rosanna Zanetti, se han convertido en padres por segunda vez -Bisbal tiene además a Ella, fruto de su relación con Elena Tablada-. Tras el nacimiento de Matteo en abril de 2019, la pareja ha dado la bienvenida al mundo a la pequeña Bianca, que, tal y como ha confirmado el artista, se encuentra perfectamente.

Pero horas antes de que la venezolana diera a luz, entre contracción y contracción, quiso hacer una ingeniosa reflexión en Instagram -que tituló «El odio no es una opinión»- en la que abordó un asunto que está a la orden del día en Internet: las críticas, los juicios y los menosprecios de los haters a «personas que ni conocen».

«Es algo que a veces me cuesta asimilar, ya que soy de las que piensa que, si no tienes nada bonito, bueno o constructivo que decir, mejor no decir nada. ¡Vive y deja vivir! Nadie conoce las circunstancias de los demás, cada uno libra sus propias batallas y está haciendo todo lo mejor que puede con lo que tiene, así que… Como mamá: si decides tener parto natural o por cesárea, dar pecho o fórmula, cuidar a tu hijo u optar por ayuda, dejar de trabajar o seguir trabajando, familia numerosa o madre soltera… Sé la madre que quieras ser, pero no la que critica a otra mamá«, escribió en su perfil personal.