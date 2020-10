Fani teme quedarse calva y se inyecta su propia sangre en la cabeza: «Todo sea por recuperar mi pelo»

En plena crisis sentimental con Christofer, Fani ha querido dejar a un lado sus dramas personales para dar prioridad a lo que es «una de mis máximas preocupaciones, que es mi pelo».

«Se me está cayendo mucho el pelo desde hace tiempo y estoy muy preocupada porque no quiero quedarme calva… No paro de darle vueltas a la cabeza a qué me estará pasando, por lo que esta semana voy a ver a mi doctor a ver si me da una solución para esto», ha confesado la madrileña este viernes 30 de octubre de 2020 en su canal de Mtmad (Mediaset).