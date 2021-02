La vulgar respuesta de Belén Esteban a María José Campanario: «Yo no he sido un polvo de una noche»

Feroz, brutal, inmediata, en ‘prime time’ televisivo y además, innecesariamente vulgar: «Yo no he sido un polvo de una noche».

Empezó pronto este sábado, 6 de febrero de 2021. Alguien de ‘Socialité’ alertó a Belén Esteban.

Enseñó a la de Paracuellos lo que María José Campanario había escrito en Facebook…

Y Belén interrumpió el curso del programa para hacer una sombría advertencia:

“¡Déjalo ya que no quiero entrar, llevo mucho sin hablar porque te digo una cosa, se puede liar la tercera guerra mundial! ¡Así que, tranquilitos!”.

Eso, sin dar detalles. Solo que la mujer de Jesulín de Ubrique había escrito “cositas”.

“No provoques para que salte porque luego se cree la familia que soy yo la que habla”.

Belén, ya más encorajinada, aconseja a María José que esté “quietecita”:

“No voy a entrar en tu juego porque luego tu marido se cree que la que habla soy yo”.

Y habló. Lo hizo de forma bestial unas horas más tarde en ‘Sábado Deluxe’, mirando a la cámara fijamente:

«Yo no he sido un polvo de una noche. Por mucho que te pese tuve una relación con él, nuestra primera hija, sí, nuestra primera hija, de Jesús Janeiro y mía, fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que yo tengo en mi vida». «He estado 18 años hablando de mi vida y de la vida de tu marido, porque fue una parte de mi vida, ahora no. Tengo derecho a hablar de lo que me dé la gana. Miguel trabaja, Miguel a día de hoy no le he visto en una exclusiva, así que a él ni le nombres. ¡Tú ni lo nombres!».

Belén Esteban se fue encrespando, ‘estimulada’ por Jorge Javier Vázquez.

A la vuelta de publicidad, bien cebado el tema con el monólogo inicial.

El programa le ofrece la segunda parte de la carta.

Belén prosigue, el azúcar subiendo por momentos:

«Dedicada a mi familia estoy, en cuerpo y alma. El que no lo ha estado es tu marido. Duermes de días y jodes de noche, como los bebés.Todos pensábais que llevaría de la mano a mi hija por los platós y ahora no sabéis ni dónde estudia, ni cómo se llama su novio».

Silencio. Belén se gira, va al fondo del decorado y coge su móvil:

«Como saque lo que hay aquí (lo enseña al público), tú y tu marido vais a quedar fatal. Que sea la última vez que le gritas a alguien de mi familia. Si tienes lo que hay que tener me gritas a mí. Yo hablo de ti cuando tú hablas. Mi historia con él tú no la conoces. Recuerda que yo llevé a mi hija a Ambiciones y a ti te tuvieron que esconder en un cuarto. Tú, en su vida pintas nada. Na-da. La vida de mierda que llevas para hablar de mi ex, porque yo no hablo de los tuyos».

Sin soltar el móvil, la Esteban amenaza a Campanario:

«¿Qué hacía yo en la trastienda? ¿Lo mismo que tú cuando decías que ibas al campo de fútbol?».

Llegada a un punto, desafió a María José Campanario:

«¡Demándame! Aquí la única que ha estado condenada por algo has sido tú. No te equivoques, María José, sé por dónde vas… Basta de amenazas. Con mi hija tengo comunicación y amor, y ella lo sabe todo. Yo estoy curada, espero que tú te cures de la maldad que tienes».

Aprovechando el impulso y la ventaja que da salir de continuo en la telebasura, marcó territorio sobre su hija Andrea Janeiro.

«A la niña ni la toques, ni la nombres, ¡tú no! No tienes ni puta idea de ella, ni la conoces. Ni tú, ni su padre. No sabéis nada de ella, ni el nombre de su novio, de mi yerno. Y también está harta».

Y casi agotada, sudando, concluyó: