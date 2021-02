La feroz carta de María José Campanario a Belén Esteban: "Lerda, infeliz, absoluto 0..."

Para muestra un botón: «Eres una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás».

Esa frase, con el añadido burlón de ‘princesita barata‘, es sólo un pálido reflejo de lo que se dice en la feroz carta que María José Campanario remite a Belén Esteban.

Había mar de fondo y mucho cabreo, pero la cosa no emergía a la superficie…hasta ahora.

Sin embargo, la actual la mujer de Jesulín de Ubrique ha dado un paso adelante y cuchillo en mano, decidida a seccionar a su rival y anterior esposa del torero, hasta la femoral.

Lo ha hecho en redes sociales.

María José Campanario ha subido a su cuenta de Facebook una durísima misiva, en la que tacha a Belén Esteban de todo lo malo.

La acusa sin ambages de llevar una vida patética y llena de mentiras.

Tuvo que ser un enfado momentáneo y explosivo, porque a los pocos minutos de publicarla la odontóloga reculaba y borraba el escrito.

Era demasiado tarde, porque el documento corre como la pólvora por la red y dice:

.“No veo televisión, aún así me hacen llegar, a veces, que mis publicaciones públicas, como mis fotos de portada, llevan a pensar a algunas personas que son algo personal. Y hoy me ha llegado un enlace en el que he debido descojonarme de la risa. Patético, algo a lo que estoy acostumbrada. En mi opinión, tu vida entera lo es, bonita. No lo son, te han vuelto a confundir, triste infeliz. Tengo la capacidad suficiente y el valor que la vida me ha dado para decir las cosas con una claridad absoluta. ¿O quizá cara? Tengo dudas»’.