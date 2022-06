Alba Carrillo cierra la puerta definitivamente al presentador Santi Burgoa

Contando los días para irse de vacaciones con su hijo Lucas, Alba Carrillo siempre tiene algo que decir:

¿Qué ha pasado con Santi Burgoa, con el que hace meses parecía que estaba dispuesta a darse una segunda oportunidad tras su ruptura en septiembre de 2021? Alba no se anda con rodeos y, aunque deja claro que le quiere mucho y se lleva muy bien con él, asegura: «Me he aburrido». «No es que él sea aburrido, me ha aburrido la situación» confiesa, asegurando que aunque «no puedo decir de este agua no beberé» parece que lo suyo con el presentador es un capítulo ya cerrado.

Poco guerrera con Feliciano López

«Gracias a Dios no tengo ni idea de él como padre» apunta cuando le preguntan por las publicaciones del tenista con su hijo Darío en sus redes sociales.

Alba no se corta cuando le meten el dardo de quién es la persona que le cae peor y, sin pelos en la lengua, apunta directamente a Jorge Javier Vázquez, con el que históricamente ha protagonizado duros enfrentamientos, y hace algunos meses incluso fue a peor, con la expulsión de su madre del plató de ‘Supervivientes’:

«Me dijo que no hablara porque para él, estaba muerto. No me voy a explayar porque los muertos, oye, que descansen en paz. No me gusta, es el que peor me cae ahora mismo. Eso sí, si le pide perdón a mi madre yo tiendo todos los puentes que haga falta».

Y hablando de reconciliaciones, Alba no duró en pronunciarse sobre la ‘reconciliación’ de su compañera Rosa Benito y Amador Mohedano en el programa ‘Déjate querer’, asegurando que aunque sea contradictorio, le parece «fenomenal» el «piquillo» que la colaboradora le dio a su exmarido en un «momento de subidón».