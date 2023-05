Tina Turner, leyenda de la música, muere a los 83 años

La cantante Tina Turner, cuyos clásicos del soul y éxitos pop como The Best y What’s Love Got to Do With It la convirtieron en una superestrella, murió a la edad de 83 años.

Turner había sufrido una serie de problemas de salud en los últimos años, incluidos cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal.

Su muerte fue anunciada en su página oficial de Instagram.

«Con su música y su ilimitada pasión por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana», decía la publicación. “Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música”.

Tina Turner era una reconocida cantante, compositora y actriz estadounidense. Nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, con el nombre de Anna Mae Bullock. Es considerada una de las artistas más exitosas en la historia de la música y es conocida por su poderosa voz y su energética presencia en el escenario.

Tina Turner saltó a la fama en la década de 1960 como parte del dúo musical «Ike & Tina Turner» junto a su esposo Ike Turner. Juntos lanzaron éxitos como «River Deep – Mountain High» y «Proud Mary». Sin embargo, el matrimonio de Tina y Ike fue problemático y finalmente se divorciaron en 1978.

Después de su divorcio, Tina inició su carrera en solitario y logró un éxito masivo con su álbum «Private Dancer» en 1984. El álbum incluía canciones como «What’s Love Got to Do with It» y «Private Dancer», las cuales se convirtieron en grandes éxitos internacionales y le valieron varios premios Grammy.

A lo largo de su carrera, Tina Turner ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Es conocida por su energía en el escenario, sus potentes interpretaciones vocales y su estilo único. Además de su carrera musical, también ha incursionado en la actuación, protagonizando películas como «Mad Max Beyond Thunderdome» y «What’s Love Got to Do with It», basada en su propia vida.

Tina Turner es considerada un ícono de la música y una de las artistas más influyentes de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, ha dejado un legado duradero y ha inspirado a varias generaciones de músicos. Aunque se retiró de los escenarios en 2009, su música sigue siendo amada y su impacto perdura en la industria musical.