Localizan en un hospital a la madre del bebé muerto en Águilas

El 18 de febrero de 2022, una familia de Águilas, un municipio de Murcia, descubrió un hallazgo macabro.

Al rededor de las siete y media de la tarde de ese mismo día, dicha familia estaba dando un paseo por un descampado ubicado en las inmediaciones de los antiguos talleres de Renfe, según informó el periódico La Verdad. Este medió contó que:

Según La Verdad, los vecinos «alertaron de inmediato a la Policía Local», quienes trasladaron, a su vez, el aviso a la Guardia Civil. Efectivos de ambos cuerpos se presentaron en la zona, próxima a la estación de tren y de autobuses, «donde se encontraba el cuerpo sin vida del recién nacido que, aparentemente, no presentaba signos evidentes de violencia«.

La Verdad también desveló todo lo relativo a las hipótesis con las que trabaja la Guardia Civil:

«La Guardia Civil de Águilas se ha hecho cargo de la investigación y no se descarta ninguna hipótesis. De momento, permanecen a la espera de que se practique al recién nacido la autopsia para saber si el bebé pudo haber nacido muerto o falleció después de nacer, así como si la muerte se produjo por causas naturales. Según fuentes cercanas al caso, el nacimiento del bebé se produjo escasas horas antes de su hallazgo, pues el cadáver estaba en perfecto estado de conservación; la autopsia determinará las causas de su fallecimiento «.

Así, el periódico afirmó que:

Solo una semana después, el 24 de febrero de 2022, la madre fue hallada en el hospital murciano Rafael Méndez de Lorca, donde se encuentra ingresada. Así lo publica el periódico La Opinión de Murcia:

Según las fuentes de las que se hace eco La Opinión de Murcia, la madre «habría admitido haber dado sepultura al bebé»:

«La mujer está ingresada en el Rafael Méndez de Lorca, informan fuentes cercanas a la investigación, que añaden que esta persona, de nacionalidad española y mayor de edad, habría admitido haber dado sepultura al bebé , un feto de más de seis meses que se encontraba formado. No ha trascendido por qué razón la joven actuó así».

Finalmente, La Opinión de Murcia concluye:

«Las pesquisas de la Policía Judicial continúan en marcha para tratar de averiguar si el bebé llegó al mundo vivo o no. La mujer, de 19 años, no ha sido detenida y se espera poder tomarle declaración cuando reciba el alta. Tras esclarecer qué pasó, el Cuerpo determinará si imputa o no a la joven».