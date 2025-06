Otro buque cargado con 800 coches eléctricos e híbridos, devorado por las llamas

Un grave incidente marítimo ha sacudido las rutas comerciales del Océano Pacífico.

El buque Morning Midas, que transportaba aproximadamente 3.000 vehículos fabricados en China con destino a México, quedó a la deriva tras declararse un incendio a bordo que la tripulación no pudo controlar.

El suceso, ocurrido el pasado martes, 3 de junio de 2025, ha provocado el abandono de la embarcación y ha reabierto el debate sobre los riesgos asociados al transporte marítimo de vehículos eléctricos.

Según informó Zodiac Maritime, empresa operadora del buque, el humo comenzó a salir de una de las cubiertas donde se encontraban vehículos eléctricos.

A pesar de los esfuerzos de la tripulación por extinguir las llamas, el incendio se propagó rápidamente, obligando a evacuar la embarcación.

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a los 22 tripulantes, quienes fueron trasladados sanos y salvos a un buque mercante cercano.

⚡️Cargo ship carrying 3,000 vehicles catches fire in the Pacific Ocean

The Morning Midas, en route from China to Mexico, caught fire in the Pacific overnight on June 3. On board were around 3,000 vehicles, including electric cars with lithium-ion batteries — making firefighting… pic.twitter.com/RQ4FTDP7hp

— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2025