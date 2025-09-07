La comunidad judía española lleva ante la Audiencia Nacional los ataques antisemitas al equipo Israel–Premier Tech

El equipo Israel–Premier Tech ha sufrido una campaña de acoso durante su participación en La Vuelta Ciclista a España, convirtiendo varias etapas en escenarios de tensión y hostilidad.

Convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales, sentencia la comunidad judía, que ha formalizado una denuncia ante la Audiencia Nacional para frenar lo que consideran una escalada intolerable de antisemitismo.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, el debate sobre la discriminación por motivos de nacionalidad y origen se intensifica.

La denuncia no solo apunta a quienes participaron directamente en los bloqueos y agresiones, sino también a los supuestos instigadores institucionales.

Entre ellos figuran formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, así como activistas de la red RESCOP/BDS.

Además, la organización señala a responsables de la carrera, incluido el director técnico, Kiko García.

Detenciones y hechos documentados

Los incidentes más graves se han producido en dos etapas clave:

En la subida al Angliru , Asturias, manifestantes pro-Palestina detuvieron la cabeza del pelotón. La Guardia Civil detuvo a doce personas por desórdenes públicos. Las acciones incluyeron bloqueos intencionados de la calzada que pusieron en riesgo a ciclistas, organización, público y fuerzas de seguridad.

, Asturias, manifestantes pro-Palestina detuvieron la cabeza del pelotón. La detuvo a doce personas por desórdenes públicos. Las acciones incluyeron bloqueos intencionados de la calzada que pusieron en riesgo a ciclistas, organización, público y fuerzas de seguridad. En Bilbao, tres personas fueron detenidas tras protestas similares. Cinco más fueron identificadas y cuatro agentes resultaron lesionados. El boicot obligó a detener el cronometraje a tres kilómetros de meta, alterando gravemente el desarrollo deportivo.

Según el relato judicial presentado, estos hechos no son manifestaciones pacíficas sino acciones organizadas de coacción, con riesgos evidentes para la seguridad vial y física.

El perfil del equipo Israel–Premier Tech

El Israel–Premier Tech representa desde hace años una apuesta por el ciclismo internacional con valores inclusivos y multiculturales. Su plantilla incluye deportistas de varias nacionalidades y es habitual ver mensajes contra el racismo y la discriminación en sus campañas.

El equipo nació en 2014 como parte del proyecto Israel Cycling Academy.

Ha participado en las principales competiciones europeas desde 2017.

Promueve iniciativas educativas para jóvenes ciclistas tanto en Israel como fuera.

Destaca por su enfoque deportivo centrado en la resiliencia ante adversidades.

Su presencia en España ha sido objeto recurrente de controversia política y activismo propalestino, pero nunca antes había enfrentado una campaña tan organizada de boicot y bloqueo físico.

Consecuencias legales y respuesta institucional

La denuncia presentada recoge varios presuntos delitos:

Delitos de odio: Por motivación antisemita vinculada al origen nacional del equipo.

Por motivación antisemita vinculada al origen nacional del equipo. Desórdenes públicos: Por interrupción violenta del evento deportivo.

Por interrupción violenta del evento deportivo. Delitos contra la seguridad vial: Por bloquear carreteras durante competición.

Por bloquear carreteras durante competición. Lesiones: Por daños físicos a agentes e integrantes del evento.

La comunidad judía subraya que convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso vulnera los principios básicos del deporte profesional: igualdad, neutralidad y seguridad. Las acciones legales se extenderán también contra los ministros José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) y Sira Rego, por sus declaraciones públicas sobre el caso.

Otras denuncias previas

La Asociación de Amistad Murcia–Israel (ASAMI) ya había presentado una denuncia similar tras los incidentes ocurridos el 26 de agosto en Figueres. En aquella ocasión, el equipo fue bloqueado mediante fuerza coercitiva poniendo en grave riesgo su seguridad. El clima se agravó con la caída posterior de un corredor tras otro bloqueo.

Anécdotas y curiosidades

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , elogió públicamente al equipo por «no ceder ante el odio ni la intimidación», destacando su papel como embajadores deportivos frente a la adversidad internacional.

, elogió públicamente al equipo por «no ceder ante el odio ni la intimidación», destacando su papel como embajadores deportivos frente a la adversidad internacional. A pesar del boicot, varios ciclistas españoles expresaron apoyo al Israel–Premier Tech públicamente durante La Vuelta.

El equipo mantiene programas solidarios con comunidades vulnerables dentro y fuera de Israel.

Ha sido protagonista involuntario en debates sobre libertad deportiva versus activismo político.

El impacto social: ¿Deporte o ideología?

Las protestas han reabierto el debate sobre los límites entre activismo político y respeto a eventos deportivos internacionales. Para muchos observadores, la instrumentalización de La Vuelta como plataforma para expresar reivindicaciones geopolíticas pone en peligro no solo la integridad física sino también el espíritu neutral del deporte.

La denuncia busca sentar precedente: el antisemitismo no puede tener cabida ni en las carreteras ni en ningún espacio público, advierte ACOM. El caso quedará ahora bajo investigación judicial, con toda España pendiente del desenlace legal y social.