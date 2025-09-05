Juanma Castaño pone a rabiar a Irene Montero con su reflexión sobre La Vuelta a España

Se puso como el bicho del pantano.

La reflexión del periodista Juanma Castaño sobre la protesta de violentos proetarras propalestinos en La Vuelta a España no ha sentado nada bien a Irene Montero.

El presentador de El Partidazo de la COPE se preguntaba qué iba a ser de la competición por las protestas diarias que se han sucedido.

El equipo Israel-Premier Tech, que participa en la competición, todavía sigue en carrera pese a que gente dentro de la organización se está planteando expulsarlo debido a las últimas manifestaciones, que han puesto en riesgo la seguridad de todos los corredores e incluso de la afición.

“Eso no deja de ser una victoria para los que están extorsionando de alguna forma esta Vuelta a España. Entre las personas afectadas en el día de hoy [4 de septiembre], estoy convencido de que había algunos que hasta hace dos días estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, concejales, policías o militares. Hoy, muchos o algunos de esos que llevaban banderas de Palestina, seguro que hasta hace no mucho estaban celebrando la muerte de personas inocentes”.

Por último, Castaño considera que las manifestaciones son legítimas y deben ser respetadas, pero llamó a que las protestas preserven la integridad física de los competidores, que no tienen parte en el conflicto.

“Hay que respetar todos los mensajes, las banderas, las pancartas, los gritos, las protestas, lo que sea, pero no aquello que atente contra la libertad y contra la seguridad de la gente que no tiene nada que ver en este conflicto, como son los ciclistas de esta competición”.

Acusa al periodista de “complicidad disfrazada de equidistancia” por no asumir el discurso radical de la extrema izquierda. También criticó que se siga permitiendo la entrada de equipos y selecciones israelíes.

“El problema es quién lucha contra las injusticias y no las injusticias en sí. Lo de Gaza está mal, pero protesta sin molestar, sin hacer ruido, sin entrometerte en el disfrute de la competición. Si protestamos es para que se nos escuche, es para hacer ruido y romper el silencio cómplice con los genocidas”.

Por supuesto, demostró que no tiene ni idea del funcionamiento del equipo al afirmar que son corredores israelíes que representan a ese país.

El Israel-Premier Tech es el primer equipo profesional israelí de la historia y destaca por su objetivo de establecer una plataforma para impulsar a jóvenes ciclistas tanto israelíes como de países sin tradición en este deporte. De la plantilla de este año, solo hay tres ciclistas israelíes de los 31 que conforman el equipo.

El problema es el genocidio, no los que protestan contra el genocidio. El equipo de Israel debe ser expulsado de La Vuelta pic.twitter.com/aozOlDkiIa — Irene Montero (@IreneMontero) September 4, 2025

Proetarras lideran las protestas

La penosa escena que se vivió el miércoles terminó con tres detenidos —ya en libertad—, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos.

Un aspecto en el que no se ha hecho hincapié es quién y qué está detrás de estas protestas.

Entre los organizadores destaca la figura de Ibon Meñika, portavoz de la asociación Gernika-Palestina. Es un personaje con un pasado turbulento que ha sido condenado judicialmente por su relación con ETA, banda para la que operaba como “recaudador”, según reporta El Mundo.

Lo cierto es que estas acciones van más allá de la situación de Palestina y tienen mucho que ver con la postura independentista y antiespañola de la izquierda abertzale, que, al igual que los radicales separatistas catalanes, ve en esta competición una afrenta y no pierde oportunidad para sabotearla por cualquier medio y excusa posible.