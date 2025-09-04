La Vuelta se queda sin ganador en la etapa 11 por la violencia en Bilbao de los fanáticos anti-Israel

El equipo Israel-Premier Tech se mantiene firme en su decisión de no abandonar La Vuelta, a pesar de las intensas presiones ejercidas por los organizadores y los ataques de fanáticos propalestina.

Ni la ministra Pilar Alegría ni el secretario de Estado para el Deporte han emitido condena alguna ante los actos violentos que han comprometido la seguridad de los ciclistas, obligando a la organización a declarar la última etapa sin ganador.

En la capital vizcaína se esperaba una jornada épica de ciclismo, pero lo que quedó para la historia fue un caos absoluto y una sensación amarga.

La Vuelta a España 2025 vivió el pasado 3 de septiembre uno de los episodios más surrealistas y tensos que se recuerdan, cuando la undécima etapa fue abruptamente neutralizada y cerrada tres kilómetros antes de la meta por la presión de las protestas pro Palestina.

El motivo: el rechazo a la participación del equipo Israel-Premier Tech, que volvió a encender los ánimos y provocó que la carrera terminara sin ganador, una decisión insólita y polémica que ha dejado boquiabiertos a aficionados y profesionales del ciclismo.

Así está La Vuelta tras un día donde deporte y protesta chocaron frontalmente en las calles vascas.

Lo que debió ser fiesta acabó siendo suspense político con final abierto… para desesperación del pelotón multicolor.

Y en el colmo de la estulticia, Sira Rego, ministra de Sánchez, justifica la violencia pro-Palestina que dejó heridos y obligó a suspender la Vuelta a España en Bilbao.

La titular de Juventud e Infancia, cuota de IU y de Sumar, celebra como una “lección de humanidad” el boicot que ha acabado con detenido y agentes de la Ertzaintza heridos.

El ciclismo, rehén de la protesta

Desde primera hora el ambiente en Bilbao era más propio de una manifestación política que de una fiesta deportiva. Pancartas, gritos, cortes de ruta y una multitud de activistas rodeaban el paso del pelotón, especialmente en puntos emblemáticos como la Gran Vía. El dispositivo policial fue reforzado como nunca, pero ni siquiera eso pudo evitar que las protestas pusieran en jaque a la organización. Los manifestantes lograron detener la marcha antes del kilómetro cero y también obligaron a adelantar el final de etapa, ante el temor de incidentes graves en la llegada.

La decisión fue tomada con cierto aire de resignación: los tiempos para la clasificación general se congelarían tres kilómetros antes de lo previsto, no habría ganador parcial ni puntos por sprint final. Solo se contabilizaron los puntos de montaña y los intermedios, dejando a los líderes con cara de póker y al público bilbaíno sin su ansiada celebración.

Deporte contra política: ¿quién sale perdiendo?

La polémica sobre la presencia del Israel-Premier Tech venía arrastrándose desde el inicio de esta edición. Ya en Figueres y Lumbier se habían producido incidentes similares, pero lo vivido en Bilbao superó cualquier previsión. Las declaraciones del lehendakari Imanol Pradales reflejaron el sentir local: solidaridad con Palestina sí, pero respeto también al deporte y sus protagonistas.

Entre los ciclistas, las reacciones oscilaron entre el miedo y la frustración. Jonas Vingegaard y Tom Pidcock lideraban cuando se tomó la decisión final, mientras que otros favoritos como Joao Almeida intentaban digerir lo ocurrido. Nadie salió indemne; ni física ni moralmente. El espectáculo quedó empañado, el deporte convertido en rehén de una reivindicación legítima pero mal canalizada según muchos protagonistas.

Los mamarrachos al ataque: ¿hasta dónde llega el derecho a protestar?

No faltaron voces críticas contra quienes han elevado la protesta hasta límites peligrosos para ciclistas, organizadores y aficionados. El término “mamarrachos” circulaba entre algunos sectores mediáticos y redes sociales para referirse a aquellos activistas que, lejos de buscar diálogo o visibilidad pacífica, optan por boicotear directamente eventos deportivos internacionales.

Las imágenes del vallado casi vencido por la presión humana, ciclistas parados por miedo y fuerzas del orden desbordadas plantean una pregunta incómoda: ¿dónde está el límite entre reivindicación social y sabotaje? Aunque nadie duda del derecho legítimo a protestar por causas humanitarias como Palestina, muchos consideran que poner en riesgo vidas ajenas o arruinar eventos multitudinarios no ayuda precisamente a sumar apoyos.

Las reuniones previas entre equipos, organización y jurado técnico fueron tensas; todos temían un desenlace negativo. Finalmente sucedió lo peor para el espectáculo ciclista.

Clasificación general: los números detrás del caos

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, así está la clasificación tras la etapa fantasma:

Jonas Vingegaard : mantiene el liderato con 50 segundos sobre Joao Almeida.

: mantiene el liderato con 50 segundos sobre Joao Almeida. Torstein Træen : segundo, a 26 segundos.

: segundo, a 26 segundos. Joao Almeida : tercero, a 38 segundos.

: tercero, a 38 segundos. Tom Pidcock: cuarto, a 58 segundos.

No hay ganador oficial en Bilbao; solo queda el regusto amargo de una etapa marcada por todo menos por el ciclismo puro.

Pronóstico para las próximas etapas

La organización redobla controles mientras los equipos cruzan los dedos para que no se repitan escenas semejantes. Las apuestas colocan a Vingegaard como gran favorito para llegar al podio final si consigue sortear tanto rivales como posibles interrupciones externas. Pero nadie descarta nuevas sorpresas; este año parece que todo puede pasar.

Las casas de apuestas han ajustado cuotas tras esta jornada caótica:

Victoria final de Vingegaard: cuota media 1.65.

Almeida: cuota 3.20.

Pidcock: cuota 4.75.

Si algún “mamarracho” decide volver al ataque en las próximas etapas… mejor no invertir demasiado en pronósticos cerrados.

Curiosidades tras una etapa para recordar (o no)