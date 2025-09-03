RTVE gasta 1,2 millones en tertulianos ‘adictos’ a Sánchez pese a desplome de audiencia

¡A pillar hasta que se acabe todo!

Y llenando los bolsillos de los adictos al régimen sanchista, que son muy útiles a la hora de difundir bulos y propaganda monclovita.

El debate sobre el gasto público en RTVE ha vuelto a encenderse tras los últimos desmanes de los activistas que pululan en la Corporación.

La corporación enfrenta una crisis de audiencia en sus espacios informativos y de tertulia, mientras se revelan cifras millonarias de inversión en productoras externas para mantener estos formatos.

El contraste entre el coste de las tertulias y la caída en los índices de seguimiento ha abierto una brecha de polémica, tanto en el sector como entre los ciudadanos.

La cifra que ha hecho saltar las alarmas es clara: 1,2 millones de euros desembolsados en contratos con productoras externas sólo para tertulias durante el último ejercicio.

El presupuesto global para colaboraciones y personal de tertulias asciende incluso a unos 6,5 millones de euros en 2024, sumando gastos internos y externos, en un contexto de mínima audiencia para los informativos y programas de debate.

El desplome de la audiencia y la crisis de credibilidad

La bajada de audiencia de los informativos de RTVE ha alcanzado niveles históricos. Los datos más recientes sitúan a los principales programas de debate y análisis informativo por debajo de sus competidores privados, con cuotas que en ocasiones no llegan al 10% de share. El fenómeno se agrava por el hecho de que, mientras el público se aleja de estos espacios, los costes asociados siguen creciendo, especialmente en contratos externos que no pasan por el filtro del consejo de administración, según las nuevas normativas.

Las tertulias como La hora de La 1 o La noche en 24 horas pagan a sus colaboradores entre 150 y 450 euros por intervención, dependiendo del tiempo en pantalla y el perfil del tertuliano. Presentadores de renombre como Terelu Campos han llegado a cobrar hasta 12.000 euros mensuales, mientras otros como Anne Igartiburu y Jordi González reciben hasta 1.900 euros por aparición.

La trastienda de las tertulias

El gasto en tertulias no solo ha generado debate por sus cifras, sino también por la composición y el perfil de sus colaboradores. La llegada de nombres como Gonzalo Miró a programas de actualidad ha sido calificada de “enchufe” por amplios sectores, alimentando el relato de que RTVE se ha convertido en un espacio privilegiado para perfiles afines al Gobierno de Pedro Sánchez. En redes circulan apodos como Telesánchez y abundan acusaciones de favoritismo y recompensa política.

Entre los fichajes más polémicos para esta temporada se encuentran además del de Miró, Marta Flich, Pepa Bueno y Lourdes Maldonado por su vinculación editorial y ‘sentimental’ con el Gobierno Sánchez. La lista de colaboradores recurrentes con afinidad ideológica se amplía cada temporada, en paralelo al incremento del gasto.

Los contratos con productoras externas, que suman 1,126,720,80 euros solo en tertulias, han crecido de forma constante. El presupuesto externo de RTVE en 2023 alcanzó los 291,7 millones de euros y la tendencia apunta a un mayor peso de la producción privatizada, lo que ha provocado críticas en el Congreso y entre los propios trabajadores de la corporación.

La política de gasto se cuestiona especialmente porque el salario medio de los empleados internos ronda los 4.300 euros al mes, cifra ya elevada frente al salario medio español, que apenas supera los 1.800 euros. Sin embargo, el salario modal -el que más se repite- no está directamente especificado para RTVE. La dependencia presupuestaria del Gobierno y la posibilidad de contratar productoras privadas sin supervisión del consejo agravan la percepción de despilfarro.

El tertuliano mejor pagado en 2024 fue Terelu Campos con 12.000 euros mensuales.

con 12.000 euros mensuales. Hay colaboradores que cobran más por intervención que por una semana completa de trabajo en otros sectores.

La suma de todos los gastos de tertulianos y presentadores en RTVE supera el presupuesto de algunos canales autonómicos.

supera el presupuesto de algunos canales autonómicos. El uso del catalán en las desconexiones territoriales de Cataluña ha generado un gasto adicional de más de 6.000 euros diarios en sistemas de traducción.

Mientras el gasto público en tertulias se dispara y la audiencia se hunde, la sátira y la crítica encuentran su espacio en distintas redes sociales en donde los usuarios denuncian el despilfarro y la deriva editorial de RTVE. El debate sobre la utilidad social de las tertulias y el papel de la televisión pública en la era digital está más vivo que nunca, con voces que exigen transparencia y eficacia en la gestión de los fondos públicos.

La crisis de RTVE no solo afecta a la imagen de la corporación, sino que pone en cuestión el modelo de televisión pública en España.