Condenados dos chavales chinos a pagar 300.000 dólares por mear en la sopa de un restaurante

En la noche del 24 de febrero, dos adolescentes de 17 años, ambos trabajadores migrantes, irrumpieron en la escena pública china con un acto que ha generado indignación y debate en todo el país. Grabaron un vídeo mientras orinaban en una olla de sopa caliente en un restaurante Haidilao, una de las cadenas de hotpot más populares y reputadas de China. No se limitaron al acto privado: uno de ellos lo registró en vídeo y lo compartió en redes sociales, envalentonados por el alcohol y la aparente impunidad de la situación.
El vídeo se viralizó rápidamente, provocando una ola de críticas y preocupación por la seguridad alimentaria y los valores sociales. Usuarios de Weibo, la principal red social china, expresaron su repulsa y exigieron respuestas tanto a los responsables como a la empresa afectada.
A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, el caso sigue siendo objeto de análisis en los medios digitales y foros de debate, donde se discuten desde las lagunas legales hasta la gestión de crisis por parte de grandes cadenas alimentarias.
Reacción del restaurante y consecuencias legales
Haidilao, con más de 1.300 sucursales en China y presencia internacional, reaccionó con rapidez tras la denuncia pública. El local afectado, situado en el Bund de Shanghái, informó inmediatamente a las autoridades y procedió a la sustitución de todos los utensilios de cocina y a una limpieza exhaustiva de sus instalaciones.
El escándalo llevó a la detención de ambos adolescentes, que fueron puestos a disposición policial el 8 de marzo. La justicia china les ha condenado a pagar una indemnización de 300.000 dólares estadounidenses, una cifra que refleja la magnitud del daño reputacional y económico causado al restaurante y a sus clientes.
La cadena, además, ofreció compensaciones a todos los clientes que hubieran realizado pedidos entre el 24 de febrero y el 8 de marzo: un reembolso completo y una suma adicional equivalente a diez veces el importe pagado. Esta decisión, aunque celebrada por algunos, ha sido criticada por la aparente lentitud en la respuesta y la falta de protocolos claros para incidentes alimentarios inusuales.
Perfil y contexto de los protagonistas
Los dos adolescentes involucrados eran trabajadores migrantes en Shanghái. Su juventud y precariedad laboral han reabierto el debate sobre la integración de los jóvenes rurales en las grandes ciudades y los riesgos asociados al desarraigo y la falta de referentes sociales.
Según testimonios recogidos en medios locales, ambos habían consumido alcohol en exceso antes del incidente. La grabación y publicación del vídeo se percibe como un intento de notoriedad en redes sociales, donde los desafíos y bromas de mal gusto encuentran a menudo eco y viralidad.
Análisis: impacto social y legal
El caso va más allá de una simple anécdota de mal comportamiento juvenil. Ha puesto en el centro del debate temas como:
- Seguridad alimentaria y confianza del consumidor.
- Responsabilidad penal de los menores de edad.
- Papel de las redes sociales en la amplificación de conductas antisociales.
- Gestión de crisis reputacional por parte de grandes cadenas de restauración.
- Debate sobre la educación y el control del consumo de alcohol entre adolescentes.
La magnitud de la indemnización, 300.000 dólares, busca enviar un mensaje ejemplarizante, aunque algunos expertos legales señalan que la medida es polémica y podría sentar un precedente problemático para la justicia juvenil.
Anécdotas y curiosidades
- Haidilao es famosa en China por la calidad de su servicio, llegando a ofrecer manicura gratuita y espectáculos de malabares con fideos a los clientes mientras esperan su comida.
- El vídeo original fue retirado rápidamente de las plataformas, pero fragmentos y capturas circularon durante días, aumentando la presión social y mediática.
- El caso ha coincidido con otros escándalos alimentarios recientes en China, lo que ha reavivado el escrutinio sobre las normas de higiene y la transparencia en el sector hostelero.
- La reacción de los internautas incluyó memes, parodias y hasta llamamientos a boicotear el restaurante, aunque la mayoría dirigió su indignación contra los jóvenes implicados.
Claves del suceso
- Dos adolescentes de 17 años orinaron en la sopa de un restaurante Haidilao en Shanghái.
- Grabaron y difundieron el acto en redes sociales, provocando una oleada de indignación.
- Han sido condenados a pagar 300.000 dólares por los daños causados.
- Haidilao ofreció compensaciones a miles de clientes y renovó su compromiso con la seguridad alimentaria.
- El incidente reabre el debate sobre la responsabilidad de los jóvenes, la gestión de crisis y el papel de las redes sociales en la sociedad china.
El suceso recuerda la delgada línea entre la búsqueda de notoriedad en internet y las consecuencias legales y sociales de los actos irresponsables, en un contexto donde la confianza del consumidor y la imagen de marca pueden verse dañadas en cuestión de horas.