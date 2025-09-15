Cinco desaparecidos al hundirse el pesquero gallego Tafra 3 en Mauritania tras colisionar con el buque Right Whale

La comunidad pesquera gallega vive horas de tensión y desasosiego tras el naufragio del pesquero mixto Tafra 3 frente a la costa de Nouadhibou, en el norte de Mauritania.

La colisión con el buque factoría Right Whale, de bandera de Gambia y capital ruso, provocó el rápido hundimiento de la embarcación, dejando a cinco tripulantes desaparecidos y poniendo en jaque la seguridad de la flota que faena en la zona.

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, la búsqueda de los cinco desaparecidos —todos de nacionalidad mauritana— sigue en marcha, aunque las esperanzas de encontrarlos con vida se reducen a medida que pasan las horas.

Entre los 21 supervivientes rescatados se encuentran tres españoles, dos gallegos y un onubense, que han recibido atención médica y se recuperan de heridas leves.

La incertidumbre y la preocupación marcan el ambiente en los puertos gallegos, donde se sigue minuto a minuto la evolución del operativo, a la espera de noticias sobre los desaparecidos y con la esperanza de que esta tragedia impulse mejoras en la seguridad marítima internacional.

Claves del suceso

El Tafra 3 , de 31 metros de eslora y construido en 2001, pertenece a la armadora Tafra Peche , con capital mixto gallego-mauritano (50% de la empresa viguesa Baipesca y 50% mauritano).

, que se hundió de forma casi inmediata. Los cinco desaparecidos son de origen mauritano y podrían haber quedado atrapados en el interior del barco.

El rescate de los supervivientes fue realizado principalmente por otros barcos de la zona, entre ellos el propio Right Whale , el Rimbal 5 y el Tafra 2 , todos ellos de capital gallego o mixto.

, el y el , todos ellos de capital gallego o mixto. Por el momento, ni las autoridades mauritanas ni españolas han desplegado medios adicionales de búsqueda, siendo la flota local la que lidera las labores de rastreo.

Perfil del Tafra 3 y su tripulación

El Tafra 3 era un arrastrero congelador registrado en Marín, aunque operaba bajo pabellón mauritano. Su base oficiosa era Marín antes de ser exportado a Mauritania en 2021. Entre los españoles rescatados se encuentran el patrón Javier Gestido y el marinero José Manuel Diz, ambos naturales de Marín, así como un maquinista onubense. La presencia de tripulación mixta ilustra la fuerte vinculación comercial y laboral entre Galicia y Mauritania en la pesca del pulpo y otras especies.

Los marineros españoles se encuentran ya fuera de peligro, alojados en un hotel de Nouadhibou y en contacto con las autoridades consulares españolas, que gestionan su regreso y prestan asistencia psicológica.

Contexto legal, social y económico

El naufragio se produce en un contexto de creciente presión sobre la flota gallega que opera en aguas africanas, tras los recientes cambios en el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania. Muchas embarcaciones de capital español han tenido que recolocarse o adaptarse a nuevas condiciones, lo que incrementa los riesgos y la competitividad en la zona.

La noticia ha sacudido a la comunidad marítima de Galicia, especialmente en Vigo y Marín, donde la empresa armadora y buena parte de la tripulación mantienen sus raíces y familias. La preocupación y la solidaridad se han hecho palpables en ambos puertos, con muestras de apoyo a los familiares de los desaparecidos y una fuerte demanda de transparencia y refuerzo de los protocolos de seguridad en la pesca internacional.

Investigación y operativo de rescate

El accidente está siendo investigado para esclarecer las causas exactas de la colisión, aunque las primeras informaciones apuntan a una posible dificultad de maniobra del Tafra 3 en pleno virado de red. El hecho de que el Right Whale —un buque de gran tamaño y capital ruso— se retirase tras el golpe ha generado desconcierto y críticas en el sector.

Las operaciones de búsqueda continúan bajo coordinación de Salvamento Marítimo español y el MRCC de Mauritania, aunque la ausencia de medios especializados por parte de ambos países limita la eficacia del operativo.

El consulado español en Mauritania y la Embajada mantienen contacto con los supervivientes, gestionando su traslado y asistencia.

