Un muerto y 25 heridos en la explosión del bar ‘Mis Tesoros’ de Vallecas junto a un local ‘okupado’

Todo apunta a los puñeteros okupas.

La tarde de este 13 de septiembre de 2025 se tornó en pesadilla en el distrito madrileño de Puente de Vallecas cuando una explosión de gas en un bar de la zona desató el pánico entre vecinos y transeúntes.

El estruendo, que se escuchó a varias manzanas, dejó un saldo de un muerto y 25 heridos, tres de ellos en estado grave.

El único fallecido se ha encontrado de madrugada. Fue su pareja quien dio la voz de alarma.

Se trata de un hombre de 52 años que se encontraba enterrado entre escombros en el sótano de ‘Mis Tesoros’, un bar peruano.

Los equipos de rescate ya habían abandonado los trabajos de búsqueda cuando la familia de la víctima acudió a la Policía Nacional porque no lo localizaban en toda la tarde y la angustia volvió a empezar.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato a la calle afectada, donde el caos y el miedo se mezclaban con la incertidumbre de los residentes, muchos de los cuales tuvieron que ser desalojados de urgencia.

La onda expansiva no solo destrozó la fachada del bar, sino que provocó daños estructurales importantes en el edificio de viviendas situado justo encima del local.

Los equipos de bomberos y técnicos municipales inspeccionaron la estructura y, ante el riesgo de colapso, se decidió el realojo temporal de las familias afectadas.

Las autoridades han confirmado que el bloque presenta “importantes afecciones” que impedirán el regreso de los vecinos a sus casas durante varios días.

Rescate, solidaridad y miedo en la calle

En los primeros minutos tras la explosión, los testimonios de quienes se encontraban en las inmediaciones describen escenas de confusión y miedo. “Ha sido un estruendo brutal, todo ha temblado y salimos corriendo a la calle”, relataba una vecina de la primera planta, aún con el susto en el cuerpo. Los sanitarios atendieron en el lugar a heridos con cortes, contusiones y crisis de ansiedad. Entre los afectados figuran clientes del bar, trabajadores y varios residentes del edificio, alcanzados por la onda expansiva y los cristales rotos.

Las imágenes que rápidamente circularon por redes sociales muestran la magnitud de la deflagración: ventanas destrozadas, cascotes en la acera y una densa humareda saliendo del local. Varias dotaciones de Bomberos de Madrid, SUMMA 112 y Policía Nacional acordonaron la zona y facilitaron la evacuación de los vecinos, que fueron alojados provisionalmente en instalaciones municipales cercanas.

Un edificio dañado y un barrio marcado por la tragedia

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, la prioridad sigue siendo la seguridad. El Ayuntamiento ha habilitado un dispositivo especial para el realojo de los residentes del bloque, mientras los técnicos evalúan la estabilidad del inmueble. Los daños en las vigas principales y muros de carga hacen temer que la reparación se prolongue más allá de lo inicialmente previsto. Los afectados, muchos de ellos familias con niños y personas mayores, afrontan la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a sus hogares.

La explosión ha impactado también en el tejido social del barrio, donde la solidaridad se ha hecho visible desde el primer momento. Comerciantes y vecinos han organizado recogidas de ropa y alimentos para quienes han perdido sus pertenencias. El bar siniestrado, un pequeño local de tapas frecuentado por vecinos de la zona, queda ahora como símbolo de la vulnerabilidad ante los accidentes domésticos y la importancia de las revisiones en instalaciones de gas.

Perfil del bar y curiosidades sobre el suceso

El bar afectado era conocido en la zona por su ambiente familiar y sus menús económicos.

El local, gestionado por una familia desde hace más de una década, había superado recientemente una pequeña reforma en la cocina.

Varias de las víctimas leves son habituales del establecimiento, lo que ha generado un fuerte impacto emocional en la comunidad.

Entre los heridos se encuentra un repartidor que pasaba por la puerta en el momento de la explosión.

El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad de las instalaciones de gas en edificios antiguos de Madrid.

El realojo: una experiencia traumática para los residentes

El desalojo y el realojo han supuesto un golpe adicional para los vecinos del bloque. Muchos relatan la angustia de tener que abandonar sus casas con lo puesto y la preocupación por el estado de sus viviendas y pertenencias. Las autoridades locales han desplegado equipos de atención psicológica para ayudar a quienes han vivido la explosión y el desalojo.

Los residentes han sido distribuidos en hoteles y centros municipales, donde reciben apoyo logístico y psicológico.

Algunas familias han optado por alojarse con familiares o amigos, mientras esperan noticias sobre la reparación del edificio.

Los servicios sociales del Ayuntamiento han garantizado el suministro de alimentos, ropa y material escolar a los menores afectados.

Claves de la investigación

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas exactas de la explosión. Todo apunta a un escape de gas en la cocina del bar, aunque no se descartan otras hipótesis hasta que concluyan las peritaciones técnicas.

Los técnicos de la compañía suministradora de gas colaboran en las inspecciones para descartar fallos en la red exterior.

El suceso ha servido de recordatorio sobre la importancia de las revisiones periódicas en instalaciones domésticas y comerciales, especialmente en edificios antiguos.

El barrio de Vallecas, conocido por su carácter resiliente y su tejido vecinal, afronta ahora la reconstrucción tras una jornada marcada por el miedo y la solidaridad. El eco de la explosión permanecerá en la memoria colectiva como un episodio que sacudió la rutina cotidiana y puso a prueba la capacidad de respuesta de todo un barrio.