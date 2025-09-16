La SER lleva a una periodista a justificar el brutal asesinato de Charlie Kirk: “A los ultras, les pasan cosas ultras”

No cabe más miseria.

Es lo que hace la izquierda, incendiar y emponzoñar todo. Así demuestran lo que son y lo que llevan dentro, puro odio y maldad.

Que se lo digan a la periodista Nerea Pérez de las Heras, quien soltó un bochornoso discurso para justificar el asesinato de Charlie Kirk. Como no podía ser menos, la Cadena SER se encargó de dar voz a esta individua y sacar pecho de ello.

Según Pérez de las Heras, Kirk era prácticamente la reencarnación del mal.

“Charlie Kirk defendía la superioridad intelectual de los blancos sobre los negros y de los hombres sobre las mujeres, decía que estas debían permanecer en casa, que no debían abortar en ningún caso, ni siquiera las niñas, ni siquiera en casos de violación, ni si corría peligro su vida, nunca, pensaba que una maquinaria superior llamada cultura occidental cristiana tenía pleno derecho a conquistar territorios a su antojo, a toda costa”. 🗣 Nerea Pérez de las Heras, sobre Charlie Kirk: «Parece que a los ultras, les pasan cosas ultras» 💭 «Sacaba más rédito político cuanto más aterrorizada, insegura, paranoica, ignorante y violenta fuera la sociedad estadounidense» pic.twitter.com/o6Ft7ydbHs — Hora 25 (@Hora25) September 15, 2025

Esto le sirvió para justificar su asesinato con un auténtico desprecio y falta de humanidad:

“Y aquí seguro que la gente que nos está escuchando estará pensando: Vaya, parece que a los ultras, les pasan cosas ultras. Charlie Kirk estaba comprometido con una idea de un mundo organizado jerárquicamente por la fuerza, con seres humanos de primera y de segunda […] Lo peor que podemos hacer es leerlo como un golpe de karma, de justicia poética, si extraemos de este suceso que la violencia ejercida sobre Charlie Kirk es una consecuencia justa y directa del discurso de Charlie Kirk estamos paradójicamente comprando la propuesta de Charlie Kirk”.

¿Qué le pasó a Kirk?

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 mientras participaba en un evento de Turning Point USA llamado “The American Comeback Tour” en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Fue disparado en el cuello por un tirador que estaba en el techo de un edificio, desde una distancia significativa.

El presunto autor es Tyler James Robinson, de 22 años. Fue arrestado el 12 de septiembre de 2025.