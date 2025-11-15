Inmigración ilegal y delito: Son ya 20.524 los delincuentes extranjeros presos en cárceles españolas

Hay quien mira para otro.

Otros, más irresponsables, siguen con el ‘welcome refugees’.

Y VOX, que es el partido que tiene más claro y tajante lo que hay que hacer para abordar el drama de la inmigración ilegal, sube sin parar en las encuestas.

Con datos y con el respaldo constante de la realidad.

La cifra de presos extranjeros en España ha alcanzado niveles sin precedentes: 20.524 internos, según los últimos datos oficiales de Instituciones Penitenciarias correspondientes a mayo de 2025.

Este aumento del 10,7% respecto al año anterior representa el mayor crecimiento desde la crisis de 2008 y refleja una tendencia creciente que genera un intenso debate social y político sobre la delincuencia y la integración de los inmigrantes en el país.

Este incremento en la población penitenciaria extranjera contrasta notablemente con la evolución de la población nacional encarcelada, que apenas ha mostrado cambios significativos.

En la actualidad, los reclusos extranjeros constituyen el 32,7% del total, mientras que su representación en la población general se sitúa en el 11,7%, según datos del INE.

Este desbalance se traduce en tasas de condena que son 2,5 veces superiores a las de los españoles: por cada 1.000 habitantes, la tasa de condenas entre extranjeros ronda los 18,5, frente a solo 7,5 para los nacionales.

Al analizar las nacionalidades, los marroquíes emergen como el grupo extranjero más numeroso en las cárceles españolas, representando aproximadamente el 10% del total de reclusos y un 27,5% del conjunto de internos foráneos. Les siguen colombianos, rumanos y argelinos; sin embargo, si se suman los internos provenientes de Marruecos, Rumanía y varios países latinoamericanos, estos grupos constituyen más de la mitad del total de reclusos extranjeros. La diversidad es sorprendente: hay internos que provienen de hasta 129 nacionalidades diferentes.

Un crecimiento desigual: distribución por regiones y edad

La distribución geográfica pone de manifiesto diferencias notables. Cataluña se destaca como la comunidad autónoma con mayor proporción de extranjeros entre sus reclusos: el 53% del total; esta cifra asciende al 75,9% entre los menores de 22 años.

Madrid y Andalucía también presentan porcentajes muy altos, superando el 40% de internos foráneos.

Baleares y Navarra son especialmente llamativas en el segmento juvenil: más del 70% de los presos menores de 22 años son extranjeros, un porcentaje que está muy por encima de la media nacional.

Este fenómeno es aún más pronunciado entre los jóvenes encarcelados.

En todo el país, ya hay más extranjeros que españoles entre los internos menores de 22 años. Los marroquíes destacan especialmente en delitos contra el patrimonio, así como en robos y agresiones.

Delitos: sobrerrepresentación en hurtos, robos y delitos sexuales

La presencia extranjera en las cárceles españolas es significativa no solo por su volumen numérico sino también por el tipo de delitos cometidos.

Los datos indican que los extranjeros están sobrerrepresentados en delitos como hurto y robo: aunque estos delitos representan entre el 16% y el 25% del total registrado, su participación alcanza entre el 35% y el 45% en términos de condenas y detenciones por estos crímenes. Esto implica una tasa que es 2,5 veces mayor que la correspondiente a los españoles.

En lo que respecta a lesiones y riñas, alrededor del 25-30% involucra a extranjeros; mientras que en casos relacionados con tráfico de drogas, esta cifra asciende al 40-50%, especialmente dentro de redes organizadas. En cuanto a los homicidios dolosos, la implicación extranjera es menor, situándose entre el 20-25%, siendo mayoritariamente perpetrados por españoles.

El ámbito de los delitos sexuales resulta particularmente delicado: durante 2024, un 41% de estos delitos fueron cometidos por extranjeros, una tasa cinco veces superior a su proporción demográfica. Informes policiales recientes revelan que entre el 32% y el 68% de los agresores sexuales detenidos pertenecen a este grupo.

Por ejemplo, Cataluña reporta que durante el período 2024-2025, un asombroso 91,7% de los presos por violación eran foráneos.

Entre los arrestados por agresiones sexuales grupales, hasta un 43,3% corresponde a marroquíes; les siguen rumanos y latinoamericanos.

África representa entre un 15-27% y América alrededor del 21% en las detenciones extranjeras relacionadas con este tipo de delitos.

Perfil del recluso extranjero y contexto social

El perfil del preso extranjero se caracteriza principalmente por ser masculino y tener una edad media inferior a la de sus homólogos españoles.

Además, muestra una mayor concentración en delitos patrimoniales y actos violentos grupales. Los marroquíes destacan especialmente tanto en la franja juvenil como en delitos violentos; mientras tanto, rumanos y latinoamericanos aparecen con frecuencia asociadas a actividades criminales organizadas o tráfico de drogas.

Desde una perspectiva social, esta sobrerrepresentación está ligada a factores como la exclusión social, dificultades para integrarse y precariedad laboral. Expertos advierten que esta situación no puede explicarse únicamente por cuestiones étnicas o nacionales; también hay condiciones estructurales subyacentes que alimentan dinámicas marginales.

En regiones como Cataluña se observa una situación tan particular que su administración penitenciaria tiene uno de los mayores porcentajes de reclusos extranjeros dentro del continente europeo; solo Luxemburgo y Suiza presentan cifras más altas.

Se contabilizan internos procedentes de hasta 129 nacionalidades distintas , incluyendo uno cuya nacionalidad no ha sido especificada.

En comunidades como Baleares y Navarra se ha documentado que más del 70% de sus jóvenes presos son extranjeros; cifras que superan ampliamente la media nacional.

La Comunidad Valenciana ha visto llegar internos provenientes incluso de países tan diversos como Andorra, Uzbekistán o Kenia.

Según el informe SPACE I 2024 del Consejo de Europa, Cataluña se posiciona como una región con uno de los mayores porcentajes europeos respecto a presos extranjeros.

En la prisión La Roca del Vallès (Barcelona), todos los reclusos marroquíes menores de 22 años son hombres; casi todos cumplen condena por delitos violentos cometidos en grupo.

Mirada europea y comparación internacional

La proporción actual de reclusos extranjeros en las cárceles españolas supera ampliamente la media europea situada alrededor del 16%.

En términos generales dentro del sistema estatal penitenciario español, ellos representan un 28%, pero este porcentaje llega al asombroso 50% si nos referimos a Cataluña. Países como Italia (31%), Francia (25%) o Países Bajos (24%) tienen cifras comparables; mientras tanto Europa del Este presenta tasas mucho más bajas respecto a este fenómeno.

El debate sobre cómo gestionar las cárceles sigue abierto e incluye cuestiones sobre integración e inmigración.

Existen voces críticas que abogan tanto por un mayor control como por estrategias efectivas para facilitar una inclusión social adecuada con miras a frenar este preocupante aumento en criminalidad asociado a ciertos grupos foráneos.

Mientras tanto las cifras continúan rompiendo récords históricos colocando a España nuevamente bajo el foco europeo relacionado con inmigración y convivencia.