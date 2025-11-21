Condenan a una mujer a 20 años en México por el asesinato de los hermanos surfistas australianos

El asesinato de los hermanos surfistas australianos en Baja California ha dado un giro inesperado con la condena de Ari Gisel, pareja de uno de los principales implicados, apodado El Kekas.

La joven ha sido sentenciada a 20 años de prisión por instigar y participar activamente en el crimen, que tuvo lugar en 2023 y dejó atónita a la comunidad internacional.

Las autoridades mexicanas han confirmado que Ari Gisel enfrenta tres cargos relacionados con el homicidio, entre ellos instigación y encubrimiento.

El crimen se produjo en una zona costera de Baja California, donde los hermanos australianos, cuyos nombres no han sido divulgados, fueron atacados y asesinados. Inicialmente se pensó que se trataba de un robo, pero las pesquisas posteriores revelaron una compleja red criminal local.

Las investigaciones apuntaron a que este caso estaba relacionado con una disputa territorial entre grupos delictivos, siendo la pareja de Ari Gisel uno de los cabecillas involucrados.

Ari Gisel fue acusada de promover el asesinato y contribuir a la planificación del crimen.

El juicio se desarrolló en una corte de Baja California, con la presencia de familiares de las víctimas y representantes del consulado australiano. La fiscalía presentó evidencia concreta, incluidos mensajes de texto, grabaciones telefónicas y testimonios que vinculaban a la acusada con el delito. La defensa alegó que Ari Gisel actuó bajo presión y no tuvo participación directa en el asesinato; sin embargo, el tribunal desestimó esta argumentación.

Repercusiones internacionales

Este caso ha suscitado una fuerte reacción en Australia, donde los medios han estado al tanto del avance del juicio. El gobierno australiano ha manifestado su inquietud por la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero y ha reforzado las recomendaciones para viajar a México. Además, la embajada australiana ha brindado apoyo a las familias afectadas y ha participado como observadora durante el proceso judicial.

Perfil de Ari Gisel

Ari Gisel es una joven mexicana de 24 años originaria de Tijuana.

Antes del incidente, trabajaba como asistente en una tienda especializada en surf y era conocida por su participación activa en eventos deportivos locales.

Su relación con El Kekas comenzó en 2021, convirtiéndose rápidamente en una figura controvertida debido a sus conexiones con actividades ilícitas.

Su relación con El Kekas comenzó en 2021, convirtiéndose rápidamente en una figura controvertida debido a sus conexiones con actividades ilícitas.

Ari Gisel fue arrestada en 2023, poco después del asesinato, y se encuentra bajo prisión preventiva desde entonces.

Durante el juicio, varios testigos afirmaron que intentó escapar del país, pero fue detenida en el aeropuerto de Tijuana.

La comunidad surfer local ha organizado eventos para honrar la memoria de las víctimas, exigiendo justicia y mayor seguridad en las playas.

La investigación continúa abierta. Las autoridades mexicanas han prometido seguir buscando a otros posibles implicados. La condena impuesta sobre Ari Gisel representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad por crímenes graves en la región.