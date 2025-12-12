El marido de Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza, la asesinó, desmembró y licuó su cadáver

La imagen de una pareja ideal se desmoronó en cuestión de horas.

Detrás de las fotos perfectas y los mensajes amorosos en las redes sociales, la vida de Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza, ocultaba un patrón de control, violencia y temor que culminó en uno de los crímenes más atroces que se recuerdan en la nación helvética.

La Fiscalía de Basilea-Campiña ha reconstruido meticulosamente lo sucedido en febrero de 2024 en el hogar familiar ubicado en Binningen, cerca de Basilea.

El esposo de la modelo, conocido como Thomas, habría estrangulado a su esposa, desmembrado su cuerpo con diversas herramientas y licuado parte de los restos en una trituradora industrial, todo ello mientras veía vídeos en YouTube desde su teléfono.

El día del crimen: del “pánico” a la acusación formal

Según el sumario, Kristina Joksimovic, con 38 años, perdió la vida estrangulada en la casa que compartía con su marido y sus dos hijas pequeñas el 13 de febrero de 2024. La Fiscalía sostiene que Thomas actuó con premeditación y un “alto nivel de energía criminal”, descartando completamente la defensa propia que alegó.

Inicialmente, el acusado negó los hechos y afirmó que encontró el cuerpo ya mutilado al regresar al hogar. Un mes después cambió su versión: admitió haber matado a su esposa, aunque argumentó que lo hizo en defensa propia, alegando que ella le había atacado con un cuchillo.

Sin embargo, los forenses desmontaron esa coartada:

No se encontraron signos de forcejeo en el lugar.

No existían heridas defensivas ni lesiones compatibles con un ataque previo por parte de la víctima.

La autopsia determinó claramente que la causa del fallecimiento fue estrangulamiento.

Con esta información, la Fiscalía concluyó la investigación y presentó cargos formales por asesinato y alteración del cadáver contra Thomas, quien tiene 43 años. El caso ha sido enviado al Tribunal Penal, aunque aún no se ha fijado fecha para el juicio.

La escena del horror: desmembramiento, licuadora industrial y químicos

Lo ocurrido tras la muerte de Kristina Joksimovic amplifica el impacto del caso. Los informes forenses y judiciales divulgados por medios suizos e internacionales describen un escenario difícilmente asimilable incluso para investigadores experimentados.

Según esos documentos:

Thomas utilizó una sierra de calar , tijeras de jardinería y un cuchillo para desmembrar el cuerpo.

, y un para desmembrar el cuerpo. Decapitó a la víctima tras seccionar la columna vertebral y romper articulaciones para facilitar el corte.

Extrajo cuidadosamente el útero , único órgano hallado completo fuera del torso, lo que la acusación califica como mutilación deliberada o degradación ritualizada del cuerpo.

, único órgano hallado completo fuera del torso, lo que la acusación califica como mutilación deliberada o degradación ritualizada del cuerpo. Varias partes fueron trituradas en una licuadora industrial , “convertidas en puré” y disueltas en una solución química, según detalla la Fiscalía.

, “convertidas en puré” y disueltas en una solución química, según detalla la Fiscalía. Durante parte del proceso, el acusado veía vídeos de YouTube en su teléfono móvil; un detalle que los investigadores interpretan como indicativo de una frialdad extrema.

El descubrimiento lo realizó el padre de Kristina, quien acudió a casa preocupado por no tener noticias sobre ella. Al entrar, encontró cabello y otros restos humanos sobresaliendo de una bolsa negra en el área destinada a lavandería. Esto activó inmediatamente la intervención policial.

Los agentes hallaron:

Bolsas con restos humanos dentro del hogar familiar.

La licuadora industrial contenía residuos biológicos como tejido, piel con músculo adherido y fragmentos óseos.

Thomas fue arrestado al día siguiente del descubrimiento.

Violencia previa, miedo y un posible móvil: la ruptura

La historia detrás del caso de Kristina Joksimovic no es aislada. Hay un historial documentado de violencia y episodios controladores que varios testigos han comenzado a relatar ante la justicia.

Factores clave del contexto:

La policía fue llamada al hogar de la pareja en 2023 tras una denuncia por agresión. En ese incidente ya se registró un intento previo de estrangulamiento por parte de Thomas contra Kristina .

. Un amigo cercano a la modelo declaró que “la situación entre ellos había sido inestable durante meses” e incluso se produjo un “altercado físico” que llevó a llamar a las autoridades.

Una expareja de Thomas relató ante el tribunal que él usó “violencia masiva” contra ella hasta 2016, incluyendo episodios donde intentó estrangularla o empujarla contra las paredes; incluso llegó a pasarle el coche por encima del pie durante uno de sus arrebatos violentos.

Este patrón agresivo coincide con lo que otras mujeres han descrito sobre él: una personalidad propensa a perder el control durante las discusiones, lo cual derivaba en golpes o intentos de asfixia.

En cuanto al posible motivo detrás del crimen, una amiga cercana a Kristina Joksimovic explicó a las autoridades que ella estaba decidida a separarse pero le temía. Según este testimonio:

“Ella quería romper con él, pero le tenía miedo”, indicó su amiga.

Thomas temía “perder a sus hijos, su casa y su empresa”, una consultora que había fundado en 2022.

La Fiscalía también menciona indicios sobre una posible enfermedad mental, pero enfatiza al mismo tiempo sobre el “alto nivel energético criminal”, así como la frialdad y falta total de empatía mostrada por el acusado; aspectos estos últimos que serán evaluados durante las pericias psiquiátricas pertinentes.

Quién era Kristina Joksimovic: desde Miss Suiza hasta entrenadora

Más allá del morbo asociado al caso, es relevante recordar quién era realmente Kristina Joksimovic antes trágicamente convertirse en víctima. Su perfil público ayuda a entender por qué este feminicidio ha causado tanto revuelo en Suiza.

Datos relevantes sobre su trayectoria:

Nació en 1986 y contaba con 38 años al momento de su muerte.

Fue coronada como Miss Noroeste Suiza y finalista en Miss Suiza durante 2007 (algunas fuentes sitúan su finalización en 2008).

y finalista en Miss Suiza durante 2007 (algunas fuentes sitúan su finalización en 2008). Desarrolló una carrera como modelo profesional antes convertirse también en entrenadora de pasarela , asesorando incluso a candidatas destacadas. Actuó como mentora para la modelo Dominique Rinderknecht durante su participación en Miss Universo 2013.

, asesorando incluso a candidatas destacadas. Actuó como mentora para la modelo durante su participación en Miss Universo 2013. Compartía vivienda con Thomas y sus dos hijas en una amplia casa situada en Binningen, cerca Basilea.

La menor tenía apenas unos meses cuando ocurrió este trágico desenlace,.

Su entorno describe a Kristina como una mujer enfocada en su familia que intentó mantener su matrimonio pese a los conflictos presentes. Semanas antes del crimen habrían realizado una escapada al lago Lucerna para intentar recuperar su relación; sin embargo ese esfuerzo no evitó lo inevitable.