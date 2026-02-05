Cadena perpetua para Ryan Routh por intentar asesinar a Trump en un campo de golf

Ryan Routh ha sido sentenciado a cadena perpetua por su intento de asesinar a Donald Trump en un campo de golf ubicado en West Palm Beach, Florida, durante septiembre de 2024.

La decisión fue tomada este miércoles por la jueza federal Aileen Cannon en Fort Pierce, justo dos meses antes de las elecciones presidenciales donde el republicano obtendría la victoria.

El jurado de Florida había encontrado culpable a Routh en septiembre pasado, enfrentando cinco cargos que incluían el intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión de armas para cometer delitos violentos, agresión a un oficial federal y tenencia de un arma con el número de serie borrado.

La duración del juicio se extendió más de lo planeado, ya que Routh optó por contar con representación legal durante la fase de sentencia, después de haberse defendido a sí mismo durante gran parte del proceso.

El incidente en el campo de golf

Los hechos sucedieron el 15 de septiembre de 2024, cuando un agente del Servicio Secreto avistó el cañón de un rifle AK-47 asomando entre unos arbustos tras la valla del club donde juega Trump en West Palm Beach. El magnate se encontraba a unos 500 metros cuando el agente disparó hacia el arma mientras corría hacia la zona. Routh, al percatarse del peligro, abandonó su arma y huyó sin disparar ni una sola vez.

Los fiscales relatan que Routh pasó semanas planeando cómo acabar con la vida de Trump, hasta que finalmente apuntó con su rifle desde los arbustos. Sin embargo, durante su juicio, argumentó que no tenía intención alguna de hacer daño. «Es difícil para mí creer que hubo un crimen si nunca se apretó el gatillo», expresó al jurado. Aseguró que podía ver a Trump mientras se dirigía hacia el sexto hoyo y que también podría haber disparado contra un agente del Servicio Secreto si realmente hubiese querido causar daño.

Un juicio marcado por el caos

El proceso judicial estuvo repleto de momentos tensos. Poco después de ser declarado culpable, en septiembre, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo que había tomado del escritorio. Los alguaciles intervinieron rápidamente y lo sacaron del tribunal. En medio del tumulto, su hija, Sara Routh, comenzó a gritar desde la sala: «Papá, te amo, no hagas nada. Te sacaré. Él no lastimó a nadie», mientras denunciaba que el caso estaba amañado.

El jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, deliberó alrededor de dos horas antes de llegar a su veredicto. Durante siete días, los fiscales presentaron 38 testigos; mientras tanto, Routh cerró su caso el lunes por la mañana tras interrogar únicamente a tres testigos: un experto en armas y dos testigos sobre su carácter, totalizando cerca de tres horas en su exposición.

Antecedentes de violencia

Con 59 años, Routh era trabajador de la construcción originario de Carolina del Norte, aunque se había mudado a Hawái recientemente. Su historial muestra un patrón preocupante de comportamiento violento y criminal. En 2002 fue arrestado en su ciudad natal, Greensboro, tras evadir una parada policial y atrincherarse ante los oficiales con una ametralladora automática y lo que describieron como un «arma de destrucción masiva»: un explosivo con un fusible que medía 25 centímetros. En 2010, las autoridades registraron un almacén perteneciente a Routh, encontrando más de 100 objetos robados que incluían herramientas eléctricas y suministros diversos hasta kayaks y bañeras hidromasaje. En ambas ocasiones recibió libertad condicional o sentencias suspendidas por parte del juez.

En los primeros días del conflicto entre Rusia y Ucrania, se autoproclamó líder mercenario e intentó reclutar soldados provenientes de Afganistán, Moldavia y Taiwán para combatir contra las fuerzas rusas. Testigos lo describieron como alguien muy dispuesto a compartir sus peligrosos planes e ideas violentas sobre cómo involucrarse en conflictos globales con cualquiera dispuesto a escucharle.

El contexto de violencia política

Este intento contra la vida del ex presidente fue el segundo registrado en 2024. Apenas nueve semanas antes, Trump había sobrevivido a otro atentado mientras hacía campaña en Butler, Pensilvania. En esa ocasión, un joven llamado Thomas Crooks, disparó ocho veces con un rifle hiriendo al entonces candidato presidencial en la parte superior derecha de la oreja. El atacante fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto poco después.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, comentó que este veredicto «ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para sancionar la violencia política». Por su parte, el secretario adjunto del departamento, Todd Blanche, añadió: «El Departamento persigue sin descanso a aquellos que intentan silenciar voces políticas; ningún enemigo —ya sea extranjero o nacional— logrará callar la voluntad del pueblo estadounidense».

Además de los cargos federales ya mencionados, es importante señalar que Routh también se declaró inocente ante los cargos estatales relacionados con terrorismo e intento homicida. La condena impuesta —cadena perpetua más 84 meses— pone fin a un año repleto de incidentes violentos dirigidos contra quien actualmente es presidente de los Estados Unidos.