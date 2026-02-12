La Policía identifica a la pistolera de la masacre de Canadá: una transexual de 18 años

Las autoridades canadienses han dado a conocer la identidad de Jesse Van Rootselaar, una joven de 18 años que residía en Tumbler Ridge, como la autora de uno de los tiroteos escolares más letales en la historia reciente del país. Este trágico suceso, que tuvo lugar el martes en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, se saldó con la vida de nueve personas, incluida la propia autora, quien se quitó la vida tras llevar a cabo el ataque.

El comisionado adjunto de la Policía Montada de Canadá, Dwayne McDonald, confirmó en una conferencia que Van Rootselaar había nacido varón, pero había comenzado su transición sexual hace aproximadamente seis años, siendo reconocida socialmente como mujer. Cabe destacar que no estaba matriculada actualmente en el centro educativo, ya que había dejado sus estudios hace unos cuatro años. Lo que hace este caso aún más inquietante es que las autoridades insisten en que actuó sola y aún no han logrado establecer el motivo detrás del ataque.

El perfil de la autora y sus antecedentes

Van Rootselaar era conocida por los agentes locales. A lo largo de los últimos años, habían acudido en varias ocasiones a su hogar familiar para atender problemas relacionados con su salud mental. En diversas oportunidades, fue detenida bajo la Ley de Salud Mental para ser evaluada y recibir seguimiento. Hace cerca de dos años, las fuerzas del orden incautaron armas en su residencia familiar conforme al código penal, aunque posteriormente fueron devueltas a su propietario legal cuando este solicitó recuperarlas.

A pesar de estos antecedentes, no se presentaron cargos criminales relacionados con las armas confiscadas. Su licencia para poseer armas había caducado en 2024. En el lugar del ataque, los agentes encontraron dos armas: una larga y una pistola modificada, ninguna registrada a nombre de Van Rootselaar.

Cronología del ataque y víctimas

El ataque inició en el hogar familiar, donde Van Rootselaar acabó con la vida de su madre, una mujer de 39 años, y su hermanastro de 11 años. Posteriormente, se dirigió hacia la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge, un centro educativo con unos 175 estudiantes ubicado en un pequeño pueblo con poco más de 2.400 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, aproximadamente a 700 kilómetros al norte de Vancouver.

La policía recibió el aviso sobre un tirador activo a las 13:20 horas del martes. Los agentes llegaron al lugar en solo dos minutos y escucharon disparos activos dirigidos incluso hacia ellos mismos. En el interior del centro educativo se encontraron los cuerpos de una profesora de 39 años, tres estudiantes de 12 años y otros dos estudiantes de entre 12 y 13 años respectivamente. Cinco víctimas fueron halladas en la biblioteca del colegio.

Durante el tiroteo, varios estudiantes se atrincheraron en las aulas utilizando mesas, sillas y estanterías para bloquear las puertas e impedir el ingreso del atacante. Aproximadamente 25 personas resultaron heridas con lesiones no mortales; sin embargo, una joven de 12 años, Maya Gubala, sufrió heridas graves en cabeza y cuello mientras intentaba cerrar la puerta de la biblioteca.

Reacción institucional y comunitaria

Mark Carney, primer ministro canadiense, calificó lo sucedido como «horrible» y extendió sus «oraciones y más profundas condolencias» a las familias afectadas por esta tragedia. Todo el país está sumido en duelo tras lo que ha sido catalogado como la peor masacre escolar en más de tres décadas.

En Tumbler Ridge, comunidad minera establecida en los años ochenta, el impacto ha sido devastador. El alcalde local, Darryl Krakowka, compartió con los medios: «Me derrumbé. Es devastador». Describió a esta comunidad como una «gran familia» y añadió: «He vivido aquí durante 18 años. Probablemente conozco a todas las víctimas».

El premier de Columbia Británica, David Eby, aseguró que el gobierno brindará todo el apoyo necesario a los miembros afectados por esta tragedia durante los próximos días. La escuela permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. En el Parlamento canadiense, los diputados guardaron un minuto de silencio para honrar a las víctimas y expresaron tributo emocional hacia la comunidad, así como hacia los seres queridos afectados y los primeros respondedores que atendieron la emergencia.

Las investigaciones sobre los detalles del ataque continúan. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado esclarecer un motivo específico que explique esta tragedia que ha conmocionado a toda la nación.