Al menos diez muertos, incluida la asesina, en un tiroteo masivo en una escuela secundaria en Canadá

Una mujer enloquecida y un devastador tiroteo.

Ha ocurrido el 10 de febrero de 2026 en la pequeña localidad de Tumbler Ridge, en el noreste de la provincia de Columbia Británica, dejó un saldo de diez personas fallecidas y al menos 27 heridos, según confirmaron autoridades de la Real Policía Montada de Canadá.

El incidente comenzó alrededor de la 13:20 horas (hora local) en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, un centro educativo en una comunidad rural de menos de 2.400 habitantes ubicada en las faldas de las Montañas Rocosas. La policía respondió a reportes de un tirador activo en el plantel y encontró múltiples víctimas en el lugar.

De acuerdo con el balance oficial, seis personas fueron halladas sin vida dentro de la escuela, una persona más falleció mientras era trasladada a un hospital, dos víctimas adicionales fueron localizadas sin vida en una vivienda cercana, que las autoridades consideran relacionada con el ataque en la escuela.

El sospechoso, descrito por varias fuentes como alguien vestido de mujer, fue encontrado muerto en el interior del colegio con una herida aparentemente autoinfligida.

Entre los heridos, dos presentan lesiones graves que ponen en riesgo su vida y fueron trasladados en avión a centros médicos especializados; los restantes 25 sufrieron heridas de menor consideración.

La policía canadiense no ha revelado aún la identidad del atacante ni de las víctimas, ni ha confirmado las edades o si entre los fallecidos hay menores de edad, aunque se trata de una escuela secundaria. La investigación está en curso y el motivo del ataque permanece bajo investigación.

Tumbler Ridge es una comunidad remota y tranquila, conocida principalmente por su actividad minera y su entorno natural. El incidente ha conmocionado al país, donde los tiroteos masivos en entornos escolares son extremadamente raros. Este suceso se convierte en el más letal en una escuela canadiense desde la masacre de la École Polytechnique en Montreal en 1989.

El primer ministro Mark Carney expresó estar «devastado» por la tragedia y manifestó solidaridad con las familias afectadas, afirmando que el país llora junto a quienes han visto sus vidas «cambiadas irreversiblemente». Por su parte, el premier de Columbia Británica, David Eby, calificó el hecho como una «tragedia inimaginable».

Las autoridades pidieron inicialmente a los residentes de la zona permanecer en sus hogares y bajo llave mientras se aseguraba la escena. La escuela permanece cerrada y la investigación continúa con apoyo de equipos forenses y especialistas.