Un perro frustra un intento de secuestro en Polinyà del Xúquer y revela una banda criminal

Un perro se erige como el inesperado héroe en Polinyà del Xúquer (Valencia). El 30 de octubre de 2025, una mujer escucha ruidos en la puerta de su casa. Al girar la manivela, un hombre irrumpe violentamente, la empuja y le grita “vente conmigo”. Con acento del este de Europa, actúa rápidamente, pero el can salta a la acción. Le muerde en la pierna y lo obliga a retirarse entre ladridos y gritos.

Fuera, tres cómplices encapuchados aguardan en una esquina que las cámaras de seguridad han registrado. Uno de ellos se pone guantes antes de entrar al domicilio. Pero el perro no está solo; hay otro en la casa. La víctima sale gritando, lo que alerta a un policía local y a un vecino. Ella presenta lesiones en labios, brazos y codo, lo que requiere atención médica. Los atacantes logran escapar en un coche cuya matrícula queda anotada.

La investigación desmantela la banda

La Guardia Civil da inicio a la Operación Nidorino. Analizan los vídeos de las cámaras locales y confirman que hay cuatro encapuchados con roles específicos dentro del grupo criminal. El coche alquilado lleva a un vecino de Algemesí. Aparece quemado en Benicull de Xuquer, sin matrículas visibles. Aunque el arrendatario denuncia el robo, pronto se descubre que miente: prestó el vehículo a su sobrino por 50 euros y sin carnet de conducir.

La vestimenta del sobrino coincide con las imágenes grabadas. En noviembre de 2025 se detiene a este joven de 21 años, español originario de Algemesí. Se le imputan varios cargos: organización delictiva, secuestro, daños al vehículo, falsificación documental y contra la seguridad vial. Los investigadores comienzan a rastrear su entorno social. En diciembre arrestan a otros dos jóvenes, de 20 y 21 años, también españoles y residentes en Algemesí, bajo acusaciones similares.

La mordedura identifica al líder

El cuarto implicado permanece libre por el momento. La Guardia Civil contacta con centros sanitarios en Valencia para buscar posibles mordeduras en piernas. Un ambulatorio recuerda a un hombre con acento del este que llegó sin documentos. Solicitan información al Policía Local sobre varones de entre 30 y 45 años provenientes de Europa del Este. Tras una criba fotográfica, la víctima identifica al sospechoso. Finalmente, se detiene a un ucraniano de 40 años, vecino de Valencia, quien aún presenta marcas visibles en la pierna derecha. Al igual que los demás detenidos, enfrenta cargos por organización delictiva, secuestro y daños.

Se plantea la hipótesis sobre el móvil: los jóvenes de Algemesí conocían a la pareja de la víctima y estaban al tanto de su nivel económico elevado. Por ello, contratan al ucraniano para llevar a cabo el golpe. El Área de Investigación de Sueca lidera este caso judicialmente dirigido al Juzgado de Instrucción 6 de Sueca.

Perfil de los detenidos:

Joven 1 (21 años, Algemesí) : Organizador del grupo, sobrino del arrendatario sin carnet; quema el coche.

: Organizador del grupo, sobrino del arrendatario sin carnet; quema el coche. Jóvenes 2 y 3 (20-21 años, Algemesí) : Cómplices reconocibles en los vídeos; desempeñan roles secundarios.

: Cómplices reconocibles en los vídeos; desempeñan roles secundarios. Ucraniano (40 años, Valencia): Entró en casa; fue mordido durante el ataque; actuó como ejecutor contratado.

Anecdotas y curiosidades:

El perro ladrador sí muerde: su reacción alerta rápidamente a vecinos y policías.

Los cómplices huyen sin acercarse demasiado; temen hacer ruido y ser capturados.

El arrendatario cobra los 50 euros por el alquiler del coche, pero sus incoherencias lo traicionan rápidamente.

Los vídeos muestran cómo se colocan guantes ad hoc, pero la mordedura deja evidencia biológica.

Un vecino junto con un policía local persiguen al coche e identifican su matrícula clave.

La valiente reacción de la víctima desencadena una serie de eventos que llevan a desmantelar toda una operación criminal. Casos como este nos recuerdan que un mordisco puede cambiarlo todo.