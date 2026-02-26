Los escabrosos detalles de la nueva denuncia sexual contra Errejón y sus coincidencias con el caso Mouliaá

El circo que rodea a Íñigo Errejón no se detiene.

Y es que el exdiputado y cofundador de Podemos, se enfrenta a una nueva denuncia por agresión sexual.

Esta acusación, presentada recientemente, se refiere a sucesos ocurridos en octubre de 2021 y muestra notables coincidencias con el caso de Elisa Mouliaá.

La denunciante, una artista española bastante reconocida, ha optado por contar con el mismo abogado, Alfredo Arrién, y solicita que su identidad permanezca en el anonimato para proteger su carrera.

La mujer conoció a Errejón a través de Instagram en septiembre de 2021.

Después de intercambiar mensajes durante algunas semanas, él sugirió continuar la conversación en Telegram, alegando que «los mensajes se destruían automáticamente». Se encontraron en su casa, donde compartieron un rato hablando, tomando algo y besándose, aunque no llegaron a tener relaciones sexuales.

A medida que la relación avanzaba con encuentros ocasionales, pronto se hizo evidente un patrón controlador: él pedía su ubicación en tiempo real, supervisaba lo que llevaba puesto e incluso el color de sus uñas.

El 16 de octubre de 2021, durante una fiesta en Móstoles, Errejón insistió en que ella le practicara sexo oral en un baño. En un ambiente de presión y bajo los efectos del alcohol y la cocaína accedí, relata ella en su denuncia. Se desplazaron a su casa en el coche de un amigo. Durante el trayecto, él introdujo sus dedos en su vagina sin su consentimiento. Ella intentó resistirse y forcejear, pero él respondió: «Si te resistes, será peor» y «Si gritas será peor».

En el portal del edificio y en el ascensor, bajo esa presión constante, accedió a realizar sexo oral. Una vez dentro del domicilio, ella condicionó cualquier relación sexual completa al uso de preservativo. Sin embargo, Errejón la sujetó del cuello, la puso de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza. Ella gritó pidiendo que parara, pero él continuó durante varios minutos. Después de este episodio, se vieron una vez más, donde él ejerció aún más control sobre ella. El contacto finalizó el 6 de enero de 2022 cuando ella sufrió un ataque de pánico que la llevó a comenzar tratamiento psicológico.

Coincidencias con el caso Mouliaá

Los relatos presentan similitudes significativas:

Inicio por redes sociales : Ambas comenzaron sus interacciones mediante mensajes en Instagram y luego pasaron a Telegram para borrar las conversaciones.

: Ambas comenzaron sus interacciones mediante mensajes en Instagram y luego pasaron a Telegram para borrar las conversaciones. Control desde el principio : Se evidencian celos constantes, ubicación permanente y dictados sobre lo que debían vestir.

: Se evidencian celos constantes, ubicación permanente y dictados sobre lo que debían vestir. Agresión tras fiesta y consumo de alcohol : Mientras Mouliaá denunció tocamientos no consentidos en un ascensor y una habitación en septiembre de 2021; la nueva denunciante relata una felación forzada en un baño seguido de penetración poco después.

: Mientras denunció tocamientos no consentidos en un ascensor y una habitación en septiembre de 2021; la nueva denunciante relata una felación forzada en un baño seguido de penetración poco después. Frases amenazantes : Expresiones como «si te resistes será peor» recuerdan patrones similares entre ambas situaciones.

: Expresiones como «si te resistes será peor» recuerdan patrones similares entre ambas situaciones. Mismo abogado: Alfredo Arrién ha solicitado testigos protegidos debido al impacto mediático del caso.

Elisa Mouliaá se ha puesto en contacto con la nueva denunciante. Su relato es desgarrador. Desarrolló pánico hacia la comida e incluso dejó de comer debido al gaslighting y al control, comentó en Código 10. Además, Mouliaá ha instado a otras víctimas a presentar sus denuncias; aunque ella misma retiró su acusación particular tras solicitar la Fiscalía el archivo del caso, pese a que el juez sí procesó a Errejón.

Perfil de Íñigo Errejón

Con 42 años, Íñigo Errejón emergió en la política junto a Podemos en 2014, siendo cofundador, ideólogo y portavoz. Tras su salida de la formación de Pablo Iglesias, fundó junto a Manuela Carmena, Más Madrid -posteriormente reconstituida a nivel estatal como Más País- y terminó integrándose a Sumar, donde ejerció como portavoz. Es conocido por sus posturas moderadas dentro del espectro de extrema izquierda. Su figura pública fue admirada por Mouliaá antes del incidente denunciado debido a su discurso ‘feminista’. Su defensa ha indicado no haber recibido notificación alguna respecto a esta nueva acusación y ha optado por no realizar comentarios al respecto.

La denuncia avanza ya ante los juzgados madrileños. Mientras tanto, Arrién insiste en mantener la confidencialidad debido al impacto social que podría generar esta situación. Este nuevo caso añade presión sobre Errejón, quien ya está procesado por la primera denuncia presentada.