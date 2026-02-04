¡Bombazo! Elisa Mouliaá retira la acusación de agresión sexual contra Errejón con dos argumentos increíbles

¡Otro capítulo más en el culebrón Errejón!

La actriz Elisa Mouliaá anunció este 4 de febrero de 2026 que retira su acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra el exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Lo hace en un comunicado público en redes: «He decidido retirar mi acusación particular […] No es una retractación, es un límite». Y añade que las razones son «estrictamente personales y de salud».

Traducción: Mouliaá se baja del tren judicial que ella misma puso en marcha en octubre de 2024, cuando denunció hechos presuntamente ocurridos en septiembre de 2021 (tocamientos sin consentimiento en una fiesta y en el domicilio del político). Pedía tres años de cárcel y 30.000 euros de indemnización.

El juez Adolfo Carretero vio indicios y procesó a Errejón en noviembre de 2025, pese a que la Fiscalía ya había pedido el archivo por falta de pruebas suficientes.

Pero ahora, con el juicio pendiente, la actriz tira la toalla. En su texto insiste en que mantiene su versión («mi relato es cierto»), pero critica que «nadie debería cargar sola con algo así». Se refiere a que, tras las acusaciones anónimas que hundieron a Errejón en 2024 (y le llevaron a dimitir de todo), ella fue la única que dio la cara con nombre y apellidos… y nadie más se sumó al carro.

Curioso timing: justo cuando la causa se tambaleaba, con Fiscalía en contra y sin más denuncias visibles, Mouliaá decide que ya ha tenido bastante. ¿Salud mental afectada por el proceso? Posible. ¿Presión, desgaste o simplemente que el caso no pintaba bien? Eso lo juzgará cada uno.

Mientras, Errejón respira: sin acusación particular, y con la Fiscalía pidiendo archivo desde diciembre de 2025, lo más probable es que el procedimiento se archive definitivamente. El exlíder de Podemos y Sumar, que ya pagó con su carrera política la ola #MeToo interna, evita el banquillo… al menos por ahora.