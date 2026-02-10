El momento más loco en la salida del juzgado con Elisa Mouliaá y un hombre cabreado como una mona: «¡Os arrollo para allá!”

Fue la imagen más surrealista.

La llegada de Elisa Mouliaá a los juzgados de Plaza Castilla en la mañana de este martes 10 de febrero de 2026 generó un gran revuelo mediático con la vuelta del ‘caso Errejón’ a la actualidad informativa.

La actriz incluso llegó a perder los papeles con Bertrand Ndongo, reportero de Periodista Digital, cuando le preguntó por el daño que había podido ocasionar a la familia del exdiputado. Mouliaá se llegó a encarar con Ndongo, al grito de: “¡Me va a pedir perdón él a mí! ¡Tengo todas las pruebas de que no hubo consentimiento, no puedo con esta gente!”.

A su salida del juzgado, la imagen fue aún más grotesca cuando los medios de comunicación se concentraron en la puerta del juzgado, bloqueando la salida durante unos minutos.

El personal de seguridad pidió avanzar para no obstaculizar el paso “avancen un poquito, echaros para allá”. En ese momento, un hombre que pretendía abandonar el edificio perdió los nervios: «Poneros para allá, dejadnos salir, qué culpa tengo yo si vosotros queréis estar aquí todo el día”.

El ciudadano se abrió camino entre aspavientos con un «me dejáis u os arrollo para allá» protagonizando el momento más surrealista del día.

Histórico del caso Errejón

Elisa Mouliaá presentó una denuncia en octubre de 2024 acusando a Íñigo Errejón de agresión sexual por hechos que, según ella, ocurrieron en octubre de 2021.

El juez consideró que había indicios suficientes para elevar el caso a juicio oral, pero la Fiscalía ha pedido recientemente la absolución de Errejón porque considera que los hechos no constituyen delito.

Mouliaá anunció que retiraba su acusación alegando razones personales y de salud y el desgaste emocional del proceso. Tras la reacción y conocer la postura de la Fiscalía, Elisa Mouliaá ha decidido finalmente mantener la acusación y seguir adelante con la causa.