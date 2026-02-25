El juicio a Mónica Oltra, por encubrir los abusos sexuales de su marido, dinamita las opciones electortales de Compromís

La Audiencia Provincial de Valencia ha tomado la decisión de iniciar un juicio oral contra Mónica Oltra y otros doce implicados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, Luis Ramírez Icardi, sobre una menor bajo tutela entre 2016 y 2017.

Esta resolución, que se adoptó el pasado 24 de febrero, revoca por segunda vez las decisiones del juzgado instructor, que había desestimado en dos ocasiones abrir juicio al considerar que los indicios eran insuficientes.

El tribunal corrige al magistrado y respalda que se lleve a cabo el proceso, argumentando que «no se puede negar a las acusaciones» la posibilidad de apertura del juicio si hay probabilidades de que los hechos puedan ser considerados como delictivos».

El auto judicial se centra en cómo se gestionaron los informes y protocolos tras hacerse públicos los abusos del exmarido de Oltra, quien ya ha sido condenado a cinco años de prisión por estos hechos.

La resolución describe con detalle cómo se manejó la denuncia presentada por la menor, quien en varias ocasiones manifestó haber sufrido abusos sexuales por parte del entonces esposo de la política, que trabajaba en el centro donde residía la víctima. La exvicepresidenta de la Generalitat se enfrentará a juicio junto a otros miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cargo que ocupaba en el momento en que ocurrieron estos sucesos.

Tensión interna en Compromís

La decisión de abrir juicio oral llega en un momento crítico para Compromís, justo cuando semanas atrás habían realizado una encuesta interna preguntando a los ciudadanos de Valencia si votarían a Oltra como candidata para la alcaldía. En esta misma encuesta, también se planteaba a los encuestados su preferencia entre la exvicepresidenta y Papi Robles, portavoz de Compromís en el consistorio, como posibles candidatos para 2027. Desde esta coalición valencianista justificaban que «no podíamos realizar un sondeo ignorando una realidad existente actualmente».

El sondeo ha reavivado viejas rencillas dentro del partido. En el entorno de Iniciativa —la formación a la que pertenece Oltra— hay críticas hacia Més por haber aprovechado este tiempo para recuperar posiciones, sobre todo gracias a su portavoz en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví. El exsenador Carles Mulet, cercano a Oltra, ha calificado la encuesta como «demasiado fantasiosa» y «una encuesta hecha a medida para justificar lo injustificable». Fuentes cercanas a Iniciativa consideran que Més busca facilitar que Baldoví sea el próximo candidato de Compromís a la Generalitat sin más discusión.

A pesar del clima tenso, Baldoví ha defendido públicamente que Compromís debe incluir a Oltra en sus sondeos, afirmando que ella «siempre es un activo valioso dentro de esta organización». Ha añadido que es importante conocer «cuál es su peso» político, indicando que «en ambas encuestas se demuestra que es absolutamente relevante y puede aportar mucho». Sin embargo, también ha subrayado que todo se llevará a cabo «respetando su decisión personal» y posteriormente atendiendo «la decisión colectiva que adoptemos los órganos de Compromís».

El silencio de Oltra y su futuro político

Mónica Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 como vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, solo cinco días después de ser citada como investigada. Desde entonces trabaja como abogada y ha mantenido un perfil bajo en lo público, aunque su nombre ha resurgido en diversas ocasiones como posible revulsivo electoral para la izquierda valenciana. Su círculo más cercano afirma que continuará guardando silencio hasta no tener claridad sobre su futuro judicial.

En privado, algunos dirigentes de Compromís no ocultan su preocupación: reintegrar a Oltra podría volver a abrir viejas heridas internas. Se considera que ella sería la candidata con mayor capacidad para movilizar el voto progresista en un contexto electoral ajustado entre bloques. La apertura del juicio oral complica cualquier posibilidad inmediata del regreso político de Oltra; sin embargo, ciertos sectores dentro del partido mantienen las puertas abiertas para un eventual retorno una vez resuelta su situación judicial. Mientras tanto, Compromís ya anticipa una intensa lucha interna por las listas electorales hacia 2027, con el futuro incierto de la exvicepresidenta como telón de fondo.