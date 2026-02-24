La Audiencia lleva a juicio a Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su exmarido

La Audiencia Provincial de Valencia ha dado un paso decisivo en un caso que ha sacudido la política valenciana. Ha obligado al Juzgado de Instrucción número 15 a abrir juicio oral contra Mónica Oltra, quien fuera vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, junto a otros nueve implicados. Todo esto por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales que su exmarido, Francisco Nicolàs, perpetró contra una menor tutelada entre 2016 y 2017, periodo en el cual Oltra estaba al frente de la Consellería de Igualdad.

Este fallo llega tras un largo recorrido judicial lleno de altibajos. El juez instructor había archivado la causa en dos ocasiones por falta de pruebas, con el respaldo de la Fiscalía. Sin embargo, la Audiencia, en su sección cuarta, ha acogido los recursos presentados por las acusaciones populares –que cuentan con el apoyo de Vox, España 2000 y otros– y ha rectificado al instructor. La Audiencia argumenta que no se puede rechazar un juicio si hay «probabilidad de que los hechos puedan ser considerados como delictivos», algo que las partes han valorado razonablemente.

Un caso que derribó a una estrella política

Echemos un vistazo a los antecedentes. Los abusos se hicieron públicos en 2021, cuando la menor denunció a Nicolàs, quien era funcionario en la Consellería bajo el mando de Oltra. Este ya cumple condena por los delitos cometidos. La exconsellera dimitió en julio de 2022 tras ser imputada, un adiós que dejó muy tocada a Compromís y al Botànic, la coalición progresista en Valencia. Oltra siempre defendió que se actuó con rigor: apartó a su exmarido del caso y se inició un expediente informativo.

No obstante, las acusaciones han señalado irregularidades serias:

Retraso en el proceso : La denuncia se presentó en mayo de 2017, pero el expediente no comenzó hasta meses después, ya con la causa judicializada.

: La denuncia se presentó en mayo de 2017, pero el expediente no comenzó hasta meses después, ya con la causa judicializada. Falta de acciones inmediatas : Nicolàs no fue suspendido hasta mucho tiempo después.

: Nicolàs no fue suspendido hasta mucho tiempo después. Intervención de cargos cercanos: Como es el caso de Carmen Fenellosa, directora territorial de Igualdad, quien también enfrenta cargos.

Mientras que la Fiscalía y el juez consideraban que había más humo que fuego, la Audiencia tiene una perspectiva distinta: considera que hay pruebas suficientes para llevar este asunto ante un jurado o tribunal. Aunque Oltra no apeló su procesamiento inicial, sus colaboradores sí lo hicieron sin éxito.

¿Qué futuro le espera en el ámbito político?

Este avance hacia el banquillo reaviva el debate sobre la justicia politizada. Para muchos en la izquierda, esto es una cacería orquestada por Vox; para algunos en la derecha, es una justicia poética contra una figura feminista que gestionó mal un caso tan delicado dentro de su departamento.

En este escenario, Compromís pierde fuerza ante las próximas elecciones, con Oltra convirtiéndose en una figura tóxica para su partido. Las posibles repercusiones son claras:

Implicado Cargo clave Acusación principal Mónica Oltra Exvicepresidenta e Igualdad Encubrimiento y omisión Francisco Nicolàs Exmarido, funcionario Abusos (ya condenado) Carmen Fenellosa Directora territorial Gestión irregular Otros 8 Altos cargos Colaboración en expediente

El juicio oral llevará consigo calificaciones definitivas, así como pruebas y testigos. Si se dictan condenas, podrían enfrentarse a penas de hasta dos años por encubrimiento y posibles inhabilitaciones. Aunque Oltra podría recurrir al Supremo, su presencia en el banquillo parece casi inevitable.